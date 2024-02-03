Проезд в общественном транспорте подорожал. Что об этом думают жители Бишкека

С 30 января повысили стоимость проезда в общественном транспорте Бишкека. Теперь жители и гости столицы оплачивают наличными 20 сомов, при безналичной оплате — 17 сомов.

В мэрии Бишкека заявили, что причиной повышения тарифа стала необходимость улучшить самоокупаемость общественного транспорта.

Журналисты 24.kg поинтересовались мнением жителей Бишкека о новых тарифах на проезд.

По их словам, люди недовольны таким решением, которое бьет по карману особенно семьи, где есть по 3-4 школьника.

В общественном транспорте начали работать контролеры для выявления безбилетников. У них есть специальные аппараты для проверки факта оплаты пассажирами через транспортные и банковские карты. При оплате по QR-коду или NFC информация также отобразится в приложении.

Предыдущее повышение тарифов на проезд в Бишкеке было в ноябре 2021-го. Тогда тариф вырос в троллейбусах и автобусах с 8 до 11 сомов, а в маршрутках — с 10 до 15 сомов.

Через год в мэрии вновь заговорили о том, что и этот тариф нерентабельный и его надо повышать.