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Общество

Более 100 нарушений выявили контролеры в общественном транспорте за день

Более 100 нарушений выявили контролеры в общественном транспорте за день в результате проверок оплаты проезда. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

В частности, водители не предоставляли талоны или пассажиры выдавали за новый уже использованный.

«Оплата проезда необходима при каждой поездке и должна проводиться при входе в транспорт. Подтверждение оплаты на валидаторе поможет избежать недопонимания с контролерами и обеспечит комфортный проезд», — отметили в муниципалитете.

Усиленные проверки показали рост уровня оплаты проезда на маршрутах. Так, за 30 января количество оплаченных поездок составило 390 тысяч.

Аналогичные проверки будут проводиться ежедневно, охватывая всю городскую муниципальную транспортную сеть.

В мэрии напомнили, что по новому тарифу цена проезда в автобусах и троллейбусах при безналичной оплате составляет 17 сомов, при наличной — 20 сомов. При оплате наличными водитель должен выдавать талон, который необходимо сохранять до конца поездки.

«Средства от оплаты проезда напрямую влияют на развитие городского транспорта. Они помогают улучшать транспортную инфраструктуру, обновлять подвижной состав и совершенствовать пассажирские сервисы, что в конечном итоге способствует повышению качества общественного транспорта и комфорту пассажиров», — добавили в муниципалитете.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285534/
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