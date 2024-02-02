В ближайшие дни в республике ожидается потепление. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев.

По его словам, похолодание было только до 1 февраля.

«С сегодняшнего дня только потепление будет. Временами, конечно, могут быть заморозки, но это не ниже 3-5 градусов», — сказал чиновник.

Ранее Гидрометеорологическая служба проинформировала, что сегодня в Бишкеке ожидается снег.

Отметим, сегодня ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. По предварительным данным, взорвался один из котлов. Что стало причиной взрыва, пока не известно. В городе отключили отопление и горячую воду. Пострадали пять человек, они госпитализированы. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. Президент держит ситуацию под личным контролем.