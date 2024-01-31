Февраль-2024. Что изменится в жизни кыргызстанцев

Этот год в Кыргызстане високосный, поэтому в феврале будет 29 дней. Но это не единственное, что произойдет в стране во второй месяц года.
Редакция 24.kg собрала самые важные и интересные события, которые нас ждут.
Цены на полис ОМС изменят
С 1 февраля изменится стоимость обязательного медицинского страхования для граждан в Кыргызстане.
Кыргызстанцы, мигранты из ЕАЭС, беженцы, лица, ищущие убежище в республике, и кайрылманы будут платить 1 тысячу 840 сомов в год вместо 1 тысячи 722 сомов. Для иностранцев, наоборот, полис стане чуть дешевле.
Заработает перинатальный центр
В конце января в Бишкеке состоялась церемония открытия нового
перинатального центра при Национальном центре охраны материнства и детства. Это полностью новое здание с современным оборудованием.
Ожидается, что центр начнет работать в феврале 2024 года.
И снова выходные
В феврале кыргызстанцев ждут трехдневные выходные. 23 февраля в республике отметят День защитника отечества.
Поскольку этот день приходится на пятницу, то кыргызстанцы отдохнут с 23 по 25 февраля включительно.
Каникулы у первоклашек
У первоклассников в феврале будут дополнительные недельные каникулы, которые традиционно предоставляют в третьей четверти, учитывая возраст детей и их адаптацию. Отдыхаю в разные дни в зависимости от решений районных и городских управлений образования.
В Бишкеке первоклассники будут отдыхать с 12 по 17 февраля.
Поступить в вузы Турции
До 20 февраля принимают заявки от граждан Кыргызской Республики для участия в программе «Стипендии Турции — 2024». Регистрацию проводят только через сайт.
Школьные олимпиады
В феврале пройдет первый тур Национальной олимпиады по химии и второй тур по информатике, биологии, математике и химии.
Подача воды столице
Глава Бишкекводоканала Чынгыз Жумалиев рассказал депутатам Бишкекского городского кенеша, что с 15 февраля планируют начать подачу воды в столицу.
«Мы рассчитываем, что до начала поливного сезона в сельской местности будем обеспечивать водозабор «Орто-Алыш» и подпитывать наши бассейны», — сказал Чынгыз Жумалиев.
«Умные» светофоры
В Бишкеке с 10 февраля должен заработать пилотный проект по внедрению автоматизированной системы управления дорожным движением. Для этого на 21 перекрестке установили специальные датчики. Светофоры будут автоматически срабатывать так, чтобы менять направление потока.