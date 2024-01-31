Февраль-2024. Что изменится в жизни кыргызстанцев

Этот год в Кыргызстане високосный, поэтому в феврале будет 29 дней. Но это не единственное, что произойдет в стране во второй месяц года.

Редакция 24.kg собрала самые важные и интересные события, которые нас ждут.

Цены на полис ОМС изменят С 1 февраля изменится стоимость обязательного медицинского страхования для граждан в Кыргызстане. Кыргызстанцы, мигранты из ЕАЭС, беженцы, лица, ищущие убежище в республике, и кайрылманы будут платить 1 тысячу 840 сомов в год вместо 1 тысячи 722 сомов. Для иностранцев, наоборот, полис стане чуть дешевле. ПОДРОБНЕЕ

Заработает перинатальный центр В конце января в Бишкеке состоялась церемония открытия нового перинатального центра при Национальном центре охраны материнства и детства. Это полностью новое здание с современным оборудованием. Ожидается, что центр начнет работать в феврале 2024 года. ПОДРОБНЕЕ

И снова выходные В феврале кыргызстанцев ждут трехдневные выходные. 23 февраля в республике отметят День защитника отечества. Поскольку этот день приходится на пятницу, то кыргызстанцы отдохнут с 23 по 25 февраля включительно. ПОДРОБНЕЕ

Каникулы у первоклашек У первоклассников в феврале будут дополнительные недельные каникулы, которые традиционно предоставляют в третьей четверти, учитывая возраст детей и их адаптацию. Отдыхаю в разные дни в зависимости от решений районных и городских управлений образования. В Бишкеке первоклассники будут отдыхать с 12 по 17 февраля. ПОДРОБНЕЕ

Поступить в вузы Турции До 20 февраля принимают заявки от граждан Кыргызской Республики для участия в программе «Стипендии Турции — 2024». Регистрацию проводят только через сайт. ПОДРОБНЕЕ

Школьные олимпиады В феврале пройдет первый тур Национальной олимпиады по химии и второй тур по информатике, биологии, математике и химии. ПОДРОБНЕЕ

Подача воды столице Глава Бишкекводоканала Чынгыз Жумалиев рассказал депутатам Бишкекского городского кенеша, что с 15 февраля планируют начать подачу воды в столицу. «Мы рассчитываем, что до начала поливного сезона в сельской местности будем обеспечивать водозабор «Орто-Алыш» и подпитывать наши бассейны», — сказал Чынгыз Жумалиев. ПОДРОБНЕЕ

«Умные» светофоры В Бишкеке с 10 февраля должен заработать пилотный проект по внедрению автоматизированной системы управления дорожным движением. Для этого на 21 перекрестке установили специальные датчики. Светофоры будут автоматически срабатывать так, чтобы менять направление потока. ПОДРОБНЕЕ