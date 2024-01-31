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Общество

Февраль-2024. Что изменится в жизни кыргызстанцев

Этот год в Кыргызстане високосный, поэтому в феврале будет 29 дней. Но это не единственное, что произойдет в стране во второй месяц года.

Редакция 24.kg собрала самые важные и интересные события, которые нас ждут.

Цены на полис ОМС изменят

С 1 февраля изменится стоимость обязательного медицинского страхования для граждан в Кыргызстане.

Кыргызстанцы, мигранты из ЕАЭС, беженцы, лица, ищущие убежище в республике, и кайрылманы будут платить 1 тысячу 840 сомов в год вместо 1 тысячи 722 сомов. Для иностранцев, наоборот, полис стане чуть дешевле.

Заработает перинатальный центр

В конце января в Бишкеке состоялась церемония открытия нового

перинатального центра при Национальном центре охраны материнства и детства. Это полностью новое здание с современным оборудованием.

Ожидается, что центр начнет работать в феврале 2024 года.

И снова выходные

В феврале кыргызстанцев ждут трехдневные выходные. 23 февраля в республике отметят День защитника отечества.

Поскольку этот день приходится на пятницу, то кыргызстанцы отдохнут с 23 по 25 февраля включительно.

Каникулы у первоклашек

У первоклассников в феврале будут дополнительные недельные каникулы, которые традиционно предоставляют в третьей четверти, учитывая возраст детей и их адаптацию. Отдыхаю в разные дни в зависимости от решений районных и городских управлений образования.

В Бишкеке первоклассники будут отдыхать с 12 по 17 февраля.

Поступить в вузы Турции

До 20 февраля принимают заявки от граждан Кыргызской Республики для участия в программе «Стипендии Турции — 2024». Регистрацию проводят только через сайт.

Школьные олимпиады

В феврале пройдет первый тур Национальной олимпиады по химии и второй тур по информатике, биологии, математике и химии.

Подача воды столице

Глава Бишкекводоканала Чынгыз Жумалиев рассказал депутатам Бишкекского городского кенеша, что с 15 февраля планируют начать подачу воды в столицу.

«Мы рассчитываем, что до начала поливного сезона в сельской местности будем обеспечивать водозабор «Орто-Алыш» и подпитывать наши бассейны», — сказал Чынгыз Жумалиев.

«Умные» светофоры

В Бишкеке с 10 февраля должен заработать пилотный проект по внедрению автоматизированной системы управления дорожным движением. Для этого на 21 перекрестке установили специальные датчики. Светофоры будут автоматически срабатывать так, чтобы менять направление потока.

Гастроли в Караколе

На сцене Иссык-Кульского областного музыкально-драматического театра состоятся показы спектаклей Русского театра драмы имени Чингиза Айтматова. 1 и 2 февраля зрителям представят всеми любимые спектакли для детей и взрослых.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285493/
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