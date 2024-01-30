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Общество

Кыргызстанцы будут больше платить за полис обязательного медстрахования

С 1 февраля изменится стоимость обязательного медицинского страхования для граждан в Кыргызской Республике. Об этом сообщила пресс-служба ФОМС.

По ее данным, издан приказ Министерства здравоохранения «О стоимости полиса обязательного медицинского страхования» от 25 января 2024 года.

Кыргызстанцы, а также трудящиеся из государств — членов Евразийского экономического союза, законно находящиеся и на законном основании осуществляющие трудовую деятельность на территории КР, беженцы, лица, ищущие убежище в Кыргызстане и кайрылманы будут платить 1 тысячу 840 сомов за год, вместо 1 тысячи 722 сомов.

Как объяснили в ФОМС, размер стоимости полиса для этой категории рассчитывается исходя от прожиточного минимума для социально-демографической группы, сложившейся в Кыргызской Республике за предыдущий календарный год, определяемый Национальным статистическим комитетом не позднее 15 января.

А вот для иностранных граждан и лиц без гражданства страховка подешевеет. За полгода они должны заплатить 5 тысяч 955 сомов вместо 8 тысяч 196 сомов, за год — 11 тысяч 910 сомов (было 16 тысяч 391 сом). Такой же цена будет и для иностранных лиц, обучающихся в образовательных организациях КР. Они могут приобрести полис сроком действия 12 календарных месяцев.

Здесь стоимость также привязана к размеру среднемесячной заработной платы иностранных граждан за предыдущий календарный год, который определяется Национальным статистическим комитетом в июне года следующего за отчетным.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285411/
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