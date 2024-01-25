Повторится ли ситуация с нехваткой воды? Что делает Бишкекводоканал

Глава Бишкекводоканала Чынгыз Жумалиев на заседании постоянной комиссии столичного горкенеша по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу, транспорту, коммуникациям и экологии рассказал о планах работы предприятия в 2024 году.

По его словам, предусмотрено бурение трех скважин на водозаборах «Северный» (две скважины) и «Орто-Алыш» (одна). Тендер провели, планируется, что работы завершат до 10 мая.

Кроме того, предприятие чистит дно и берега девяти подпиточных озер водозабора «Орто-Алыш».

«С Аламединским РУВХ заключили договор, с 15 февраля, если позволит погода, начнется поставка воды. Мы рассчитываем, что до начала поливного сезона в сельской местности будем обеспечивать «Орто-Алыш» и подпитывать наши бассейны», — сказал Чынгыз Жумалиев.

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Помимо этого, чистят 20 скважин на «Орто-Алыше».

«Всего на водозаборе 144 скважины. Почему можем только 20? У нас только один компрессор, второй заказали, его привезли, скоро буровые штанги должны к нему подъехать. Один компрессор может почистить скважину примерно за две недели. Что дает чистка скважины? Недавно прочистили одну, она выдавала 60 кубометров воды, после чистки — около 174 кубометров в час. Но хочу отметить, что объем упадет, но если на уровне 140 встанет, это будет хороший результат», — рассказал глава Бишкекводоканала.

По его словам, после отопительного периода надо заменить задвижки на входе и выходе в резервуар ТЭЦ с отключением на время ремонта питьевого водоснабжения микрорайона «Джал» и жилмассива «Арча-Бешик».

Чынгыз Жумалиев добавил, что Бишкекводоканал по договору с «Кыргызгипростроем» разрабатывает проектно-сметную документацию по расширению и реконструкции водозабора «Баш-Кара-Суу».

«На него в 2023-м Жогорку Кенеш выделил 150 миллионов сомов. Деньги пока не поступили, но документацию мы полностью сделали, передали в департамент по управлению муниципальным имуществом. Мы расширяем «Баш-Кара-Суу», нам дали около 4,2 гектара. Будем бурить пять скважин. Проектные работы завершат в первых числах марта, объявили тендер на закупку труб для бурения скважин. В начале марта объявим тендер на реконструкцию «Баш-Кара-Суу», — рассказал он.

Кроме того, в этом году проведут проектные работы на водозаборах ХБО и «Зонный».

«У нас проблема возникает на водозаборе «Орто-Алыш». Мы хотим сократить его объемы. ХБО даст еще около 500 кубометров. Если сделаем реконструкцию и протянем трубу до микрорайона «Кок-Жар» и одноименного села, то высвободим большую кубатуру. Также в этом году предусмотрена замена около 15 километров водопроводных и 4,5 километра канализационных сетей», — сказал глава Бишкекводоканала.

Депутат Казыбек Эргешов поинтересовался, не будет ли в этом году проблем с водой. «Веерных отключений не будет? Гарантию даете?» — спросил он.

Чынгыз Жумалиев ответил, что не может дать стопроцентную гарантию. «Мы делаем всю работу. Результаты есть, но хочу добавить — сегодня на «Орто-Алыше» 95 скважин в работе, 15 — в ремонте, 35 — в резерве. И это очень хорошо, что есть резерв. В мае, когда начинается полив, у нас идет повышенное потребление воды», — сказал он.

Проблем с водоснабжением столицы добавляет то, что почти 220 километров водопроводных сетей по городу построены ашарным методом. Их надо полностью менять. Но у БВК нет средств.

Напомним, летом 2023-го в Бишкеке вводили ограничения на подачу питьевой воды и целые жилмассивы сидели без нее больше месяца. Такого в столице никогда не было. Жители села Селекционного даже выходили на митинги и перекрывали Южную магистраль.

Вице-мэр города Жыргалбек Шамыралиев тогда объяснил, что в реках снизился уровень воды, а в Ала-Арче в конце мая ее вообще не было. «А если воды нет, то и подпитывающие водозабор «Орто-Алыш» бассейны тоже высыхают и снижается статический уровень водного горизонта», — сказал он.