Первоклассники Бишкека уйдут на дополнительные каникулы. Стало известно когда

Дополнительные каникулы для первоклассников столицы пройдут с 12 по 17 февраля. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, учебный процесс начнется с 19 февраля.

«Дополнительные каникулы для учащихся первых классов установлены департаментом образования муниципалитета на основании приказа Министерства образования и науки № 4882/1 от 16 августа 2023 года», — сказали в мэрии.

Напомним, первоклассникам традиционно предоставляют недельные дополнительные каникулы в третьей четверти, учитывая возраст детей и их адаптацию. В Минобразования рассказали, что единой даты каникул для школ всей страны нет. Они могут быть назначены районными, городскими управлениями образования с 15 января по 21 марта в зависимости от погодных условий, эпидемиологической ситуации в каждом регионе.

Весенние каникулы для всех школьников запланированы на 21-31 марта.