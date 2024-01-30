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Общество

Мораторий на АЗС и каникулы для первоклассников. Что происходит в Бишкеке

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.

Мораторий на участки под АЗС

Мораторий на предоставление земельных участков под строительство АЗС в центре столицы предлагают продлить до 31 декабря 2033-го «в целях обеспечения экологической, техногенной безопасности, решения вопросов транспортных развязок». При этом можно изменить функциональное назначение участков, которые ранее выдали под строительство АЗС. Но только под возведение социальных объектов, скверов, парков или зеленых зон, многоярусных парковок и стоянок с объектами социального, культурного и бытового назначения (объекты социального, культурного и бытового назначения должны составлять не более 30 процентов от вводимых в эксплуатацию площадей).

Напомним, ранее установлен мораторий на выделение участков и строительство АЗС в районе, ограниченном улицами Токомбаева/Масалиева, Садырбаева, Толстого(от улицы Садырбаева до улицы Тайшетской), Фучика, Курманджан Датки, 7 Апреля и проспектом Жибек Жолу.

Дополнительные каникулы

Дополнительные каникулы у первоклассников Бишкека будут с 12 по 17 февраля. Учеба начнется с 19 февраля.

Напомним, первоклассникам традиционно предоставляют недельные дополнительные каникулы в третьей четверти, учитывая возраст детей и их адаптацию. В Минобразования рассказали, что единой даты каникул для школ в стране нет. Они могут быть назначены районными и городскими управлениями образования с 15 января по 21 марта в зависимости от погоды и эпидемиологической ситуации в каждом регионе.

Повышение тарифа на проезд

В общественном транспорте повысили стоимость проезда. С сегодняшнего дня при безналичной оплате поездка обойдется в 17 сомов, при наличной — 20 сомов. При выборе второго способа водитель должен выдать чек. В общественном транспорте по этому поводу проводят разъяснительную работу.

Рейды не помогают

Рейды против хаотичной парковки на столичных улицах не помогают. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Он прислал фотографию припаркованных автомобилей на велодорожке на улице Токтогула.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Парковка на велодорожке

Хотите сообщить новость? Номер 24.kg в WhatsApp и Telegram 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285435/
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