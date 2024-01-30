Мораторий на АЗС и каникулы для первоклассников. Что происходит в Бишкеке

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Мораторий на участки под АЗС

Мораторий на предоставление земельных участков под строительство АЗС в центре столицы предлагают продлить до 31 декабря 2033-го «в целях обеспечения экологической, техногенной безопасности, решения вопросов транспортных развязок». При этом можно изменить функциональное назначение участков, которые ранее выдали под строительство АЗС. Но только под возведение социальных объектов, скверов, парков или зеленых зон, многоярусных парковок и стоянок с объектами социального, культурного и бытового назначения (объекты социального, культурного и бытового назначения должны составлять не более 30 процентов от вводимых в эксплуатацию площадей).

Напомним, ранее установлен мораторий на выделение участков и строительство АЗС в районе, ограниченном улицами Токомбаева/Масалиева, Садырбаева, Толстого(от улицы Садырбаева до улицы Тайшетской), Фучика, Курманджан Датки, 7 Апреля и проспектом Жибек Жолу.