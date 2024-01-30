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Общество

Мораторий на участки под АЗС в центре Бишкека хотят продлить на 10 лет

Мораторий на предоставление земельных участков под строительство АЗС в центре столицы хотят продлить на 10 лет. Соответствующий проект постановления Бишкекского городского кенеша вынесен на общественное обсуждение.

В справке-обосновании отмечается, что мораторий установлен в 2013 году. Его предлагается продлить до 31 декабря 2033-го «в целях обеспечения экологической, техногенной безопасности, решения вопросов транспортных развязок». При этом можно будет изменить функциональное назначение участков, которые были ранее выданы под строительство АЗС. Но только под проектирование и возведение социальных объектов, скверов, парков или зеленых зон, многоярусных парковок и стоянок с объектами социального, культурного и бытового назначения (при этом объекты социального, культурного и бытового назначения должны составлять не более 30 процентов от вводимых в эксплуатацию площадей).

Напомним, ранее установлен мораторий на выделение участков и строительство АЗС в районе, ограниченном улицами Токомбаева/Масалиева, Садырбаева, Толстого (от улицы Садырбаева до улицы Тайшетской), Фучика, Курманджан Датки, 7 Апреля и проспектом Жибек Жолу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285368/
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