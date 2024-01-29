В Кыргызстане у первоклассников в феврале будут дополнительные каникулы. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве образования и науки.

По данным специалистов, каждая школа автономно решает, когда отпустить школьников на отдых, и согласует это с районным отделом образования.

В столичном управлении образования отметили, что пока точной даты по Бишкеку нет, приказ еще не издан.

Напомним, первоклассникам традиционно предоставляют недельные дополнительные каникулы в третьей четверти, учитывая возраст детей и их адаптацию.

Весенние каникулы для всех школьников запланированы на 21-31 марта.