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Общество

У первоклассников в феврале будут дополнительные каникулы

В Кыргызстане у первоклассников в феврале будут дополнительные каникулы. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве образования и науки.

По данным специалистов, каждая школа автономно решает, когда отпустить школьников на отдых, и согласует это с районным отделом образования.

В столичном управлении образования отметили, что пока точной даты по Бишкеку нет, приказ еще не издан.

Напомним, первоклассникам традиционно предоставляют недельные дополнительные каникулы в третьей четверти, учитывая возраст детей и их адаптацию.

Весенние каникулы для всех школьников запланированы на 21-31 марта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285299/
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