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Общество

Потеряла литр крови. Медики рассказали о состоянии девочки после ДТП в Балыкчи

Состояние 11-летней девочки, пострадавшей в результате автонаезда в Балыкчи, стабильно тяжелое. Об этом 24.kg сообщили в местном Центре общеврачебной практики.

По данным медиков, пациентка пока находится в отделении реанимации, сегодня планируется перевод в травматологическое отделение.

«Вчера ей переливали кровь, поскольку из-за перелома бедра она потеряла около литра крови. Перенесла стабильно. На утро анализы в пределах нормы. Из-за ушиба головного мозга немного сохраняются головные боли, есть боли в области перелома», — рассказали в ЦОВП.

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С операцией медики решили повременить, чтобы не давать наркоз после ушиба головного мозга. Врачи ждут, пока состояние стабилизируется.

Напомним, 26 января в Балыкчи на пересечении улиц Аманбаева и Манаса совершен автонаезд на ученицу пятого класса. Водитель скрылся с места ДТП. Отец девочки заявил, что за рулем автомобиля находился начальник ГОВД Балыкчи Бектур Осмонбаев.

Позже стало известно, что по результатам внутреннего расследования начальник ГОВД Балыкчи и его брат, который утверждал, что был за рулем во время ДТП, освобождены от занимаемых должностей. Они водворены в ИВС ОВД Каракола.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285269/
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