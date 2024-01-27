В Балыкчи милиционер сбил девочку и сбежал. Она в реанимации

В Балыкчи совершен автонаезд на ученицу пятого класса. Об этом 24.kg сообщил отец девочки.

Авария произошла 26 января примерно в 13.15 на пересечении улиц Аманбаева и Манаса. Девочка шла после школы и переходила дорогу на пешеходном переходе.

По словам отца девочки, находившийся за рулем автомобиля водитель — якобы начальник ОВД Балыкчи Бектур Казакович.

«Он сбил мою дочь и, не приняв мер по оказанию первой медицинской помощи, скрылся с места ДТП», — заявил отец.

Он считает, что виновник ДТП находился за рулем в нетрезвом состоянии, а вместо себя отправил на экспертизу другого человека. «Я прошу распространить это. Справедливость же должна быть? Или, если он начальник, то ему все можно?» — рассказал отец пострадавшей.

Девочка находится в реанимации.

В пресс-службе УВД Иссык-Кульской области подтвердили информацию. По данным ведомства, неизвестный водитель совершил автонаезд на пересечении улиц Манаса и Аманбаева в Балыкчи и скрылся с места преступления. По горячим следам найдена машина Geely Mongara.

В Facebook опубликовано видео, где говорится, что по данному факту возбудили уголовное дело.

Кроме того, в ролике сказано, что поручено найти виновника ДТП.