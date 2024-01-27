10:58
USD 89.32
EUR 96.83
RUB 1.00
Происшествия
Сюжет: Милицейские ЧП

В Балыкчи милиционер сбил девочку и сбежал. Она в реанимации

В Балыкчи совершен автонаезд на ученицу пятого класса. Об этом 24.kg сообщил отец девочки.

Авария произошла 26 января примерно в 13.15 на пересечении улиц Аманбаева и Манаса. Девочка шла после школы и переходила дорогу на пешеходном переходе.

По словам отца девочки, находившийся за рулем автомобиля водитель — якобы начальник ОВД Балыкчи Бектур Казакович.

«Он сбил мою дочь и, не приняв мер по оказанию первой медицинской помощи, скрылся с места ДТП», — заявил отец.

Он считает, что виновник ДТП находился за рулем в нетрезвом состоянии, а вместо себя отправил на экспертизу другого человека. «Я прошу распространить это. Справедливость же должна быть? Или, если он начальник, то ему все можно?» — рассказал отец пострадавшей.

Девочка находится в реанимации.

В пресс-службе УВД Иссык-Кульской области подтвердили информацию. По данным ведомства, неизвестный водитель совершил автонаезд на пересечении улиц Манаса и Аманбаева в Балыкчи и скрылся с места преступления. По горячим следам найдена машина Geely Mongara.

В Facebook опубликовано видео, где говорится, что по данному факту возбудили уголовное дело.

Кроме того, в ролике сказано, что поручено найти виновника ДТП.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/285199/
просмотров: 1008
Версия для печати
Материалы по теме
Милиционер сбил девочку в Балыкчи. Его уволили
В селе Таш-Добо Аламединского района насмерть сбили подростка
В городе Ош водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП
Фельдшер отделения кардиологии Центра экстренной медицины попал в аварию
В Кадамджайском районе школьники выпали из автомашины. Как наказали педагогов
Авария на трассе Бишкек — аэропорт «Манас». Пострадавших скоро выпишут
По факту аварии на трассе Бишкек — аэропорт «Манас» возбудили уголовное дело
Эдиль Байсалов посетил детей, пострадавших в ДТП близ Бишкека
Авария на трассе Бишкек — аэропорт «Манас». Всего пострадал 21 человек
Авария по дороге в аэропорт «Манас». В милиции подтвердили участие шаттла GoBus
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане произошло землетрясение В Кыргызстане произошло землетрясение
В&nbsp;Китае вновь произошло два землетрясения. Толчки ощущались и&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане В Китае вновь произошло два землетрясения. Толчки ощущались и в Кыргызстане
В&nbsp;Китае ночью произошло шесть землетрясений. Все ощущались в&nbsp;Кыргызстане В Китае ночью произошло шесть землетрясений. Все ощущались в Кыргызстане
В&nbsp;Кыргызстане вновь произошло землетрясение магнитудой&nbsp;4 В Кыргызстане вновь произошло землетрясение магнитудой 4
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; успешно завершил газификацию населенного пункта &laquo;Товарная&raquo; «Газпром Кыргызстан» успешно завершил газификацию населенного пункта «Товарная»
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; продолжает сдачу объектов проекта Digital CASA «Кыргызтелеком» продолжает сдачу объектов проекта Digital CASA
Как кыргызстанцам отправлять деньги из&nbsp;России Как кыргызстанцам отправлять деньги из России
Целы и&nbsp;невредимы: ночное землетрясение не&nbsp;отразилось на&nbsp;объектах Elite House Целы и невредимы: ночное землетрясение не отразилось на объектах Elite House
27 января, суббота
10:21
Снег и морозы ожидают в Бишкеке на следующей неделе Снег и морозы ожидают в Бишкеке на следующей неделе
10:00
Горнолыжные базы Кыргызстана. Где покататься этой зимой и сколько это стоит
09:44
Самидин Атабаев стал и. о. главы Духовного управления мусульман Кыргызстана
09:40
В аэропорту города Ош из-за тумана задержали все рейсы
09:29
Нацбанк включил в статистику переводы через карты и электронные кошельки