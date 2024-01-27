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Сюжет: Милицейские ЧП

Милиционер сбил девочку в Балыкчи. Его уволили

Факт наезда на несовершеннолетнего пешехода в Балыкчи взят на контроль руководства МВД. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По результатам расследования службы внутренних расследований начальник ГОВД Балыкчи и его брат, который утверждает, что он был за рулем во время ДТП, освобождены от занимаемых должностей.

«Дальнейшее пребывание милиционера в органах внутренних дел будет рассмотрено по итогам расследования», — сказали в МВД.

Напомним, 26 января в Балыкчи сбили ученицу пятого класса. Она в реанимации.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/285204/
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