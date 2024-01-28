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Происшествия

ДТП в Балыкчи. Экс-начальника ОВД водворили в ИВС

Расследование резонансного ДТП с участием служебной автомашины ОВД Балыкчи, водитель которой на пешеходном переходе сбил несовершеннолетнюю девочку, продолжается. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, задержанный по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 144 (Оставление в опасности) УК КР, начальник ОВД Балыкчи Бектур Осмонбаев водворен в ИВС ОВД Каракола.

«Другой фигурант уголовного дела брат начальника ОВД Балыкчи Бекзат Казаков, работавший участковым инспектором ОВД Иссык-Кульского района, первоначально подозреваемый в совершении данного преступления, также задержан ГКНБ и водворен в ИВС ОВД Каракола. Следствие продолжается», — сказали в ГКНБ.

Напомним, 26 января в Балыкчи на пересечении улиц Аманбаева и Манаса совершен автонаезд на ученицу пятого класса. Водитель скрылся с места ДТП. Отец девочки заявил, что за рулем автомобиля находился начальник ГОВД Балыкчи Бектур Осмонбаев.

Позже стало известно, что по результатам внутреннего расследования начальник ГОВД Балыкчи и его брат, который утверждал, что был за рулем во время ДТП, освобождены от занимаемых должностей.

Пострадавшая в настоящее время находится в реанимации.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/285251/
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