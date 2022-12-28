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Общество

Убийство Айзады. Следователь не знает, где находится дело о халатности милиции

Следователь не знает, где находится дело о милицейской халатности, приведшей к гибели Айзады Канатбековой. Об этом 24.kg сообщил адвокат Нурбек Токтакунов. 

По его словам, уголовное дело рассматривается в Первомайском районном суде. 

«Это дело заволокичено. Расследование приостановлено. Это чушь, поскольку по смыслу статьи Уголовного кодекса о халатности такие дела либо прекращаются, либо передаются в суд. Приостановление дела в связи с неустановлением лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых по делам о халатности, означает, что дело умышленно заволокитили. Сотрудники милиции должны понести ответственность в соответствии с законом. Фигуранты известны. Прокуратура прикрывает обвиняемых, потому что в деле есть и их халатность. Поэтому обратились в суд и пожаловались на следователя, так как он ни о чем не информирует потерпевшую сторону», — сказал Нурбек Токтакунов и добавил, что дело рассматривает судья Бекенов.

Адвокат отметил: в суде выяснилось, что следователь даже не знает, где находятся материалы уголовного дела.  

«Дело о милицейской халатности, приведшей к гибели Айзады Канатбековой, благополучно забыто не только обществом, но также и следователем. Он признался, что не знает, где находится это уголовное дело, и внезапно заболел. Судья заверил нас, что сам найдет дело, и отложил его рассмотрение на 29 декабря, если это, вообще, кому-то интересно», — пояснил Нурбек Токтакунов. 

Напомним, Айзаду Канатбекову похитили 5 апреля прошлого года. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.

Все подозреваемые, участвующие в преступлении, задержаны. Им предъявлено обвинение по статье «Похищение человека» УК КР. Первомайский районный суд Бишкека приговорил трех обвиняемых к семи годам лишения свободы, еще двоих — к шести годам и шести месяцам тюрьмы.

Ранее адвокат потерпевшей стороны Нурбек Токтакунов заявлял, что уголовное дело в отношении сотрудников милиции, допустивших халатность при похищении Айзады Канатбековой, волокитят.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/254574/
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