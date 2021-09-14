Убийство Айзады. Суд огласил приговор обвиняемым

В Первомайском районном суде Бишкека завершилось разбирательство по уголовному делу о похищении Айзады Канатбековой.

Судья Салтанат Есенкулова зачитала приговор, согласно которому все подсудимые признаны виновными.

Замирбек Раманкулов и Кубаныч Токон уулу приговорены к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Ажыкабыла Рысбай уулу, Сыймыка Молдосариева, а также Орузбека Нурумбетова суд приговорил к 7 годам лишения свободы.

Суд взыскал со всех обвиняемых солидарно 100 тысяч сомов в качестве морального и материального ущерба.

Адвокат Асель Рысбаева сообщила, что потерпевшие довольны приговором суда.

Напомним, Айзаду Канатбекову похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.