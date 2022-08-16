Дело об июньских событиях − 2010. Адвокат сообщил о нарушениях в ходе следствия

Уголовное дело об июньских событиях 2010 года в отношении коменданта Джалал-Абадской и Ошской областей Бактыбека Алымбекова сначала прекратили, а затем возобновили. Об этом 24.kg сообщил адвокат Кантемир Турдалиев.

По его словам, следователь Генпрокуратуры предложил Бактыбеку Алымбекову прекратить уголовное дело за истечением сроков давности. Обвиняемый согласился, однако позже начальник отдела надзорного органа Нурлан Качугулов отменил постановление.

«В документе указывается, что дело не подлежит прекращению в связи с тем, что мой подзащитный не признал свою вину ни полностью, ни частично. Однако для того, чтобы прекратить уголовное дело за истечением срока давности, не нужно признание вины. В УПК нет такого пункта. В итоге было решено, что доказывать невиновность мой подзащитный будет в суде», — сказал Кантемир Турдалиев.

Расследование уголовного дела по июньским событиям возобновили в апреле 2021 года. Следствие ведется по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Дело возбуждено в отношении должностных лиц временного правительства по факту содействия беспрепятственному незаконному выезду за пределы страны небезызвестного Кадыржана Батырова, что явилось одной из причин, приведших к трагическим последствиям в мае — июне 2010-го на юге республики.