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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Июньские события 2010 года: членов временного правительства могут привлечь

ГКНБ возобновил следствие по июньским событиям 2010 года. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Уточняется, что в соответствии с поручением президента Садыра Жапарова 15 апреля 2021-го возобновлено следствие по уголовному делу по статье 304 «Злоупотребление должностным положением» УК КР, возбужденному в отношении должностных лиц временного правительства по факту содействия беспрепятственному незаконному выезду за пределы страны небезызвестного Кадыржана Батырова, что явилось одной из причин, приведших к трагическим последствиям в мае-июне 2010 года на юге республики.

«В ходе досудебного производства будут исследованы причины и условия, способствовавшие началу массовых беспорядков на территории Ошской и Джалал-Абадской областей в мае-июне 2010-го, а также дана окончательная юридическая оценка действиям членов временного правительства, руководителей силовых структур и должностных лиц областного уровня, не принявших должных мер к предотвращению трагических событий. ГКНБ будет своевременно информировать общественность о ходе и результатах расследования данного уголовного дела, а также о принимаемых по нему процессуальных решениях», — говорится в сообщении.

10 июня 2010 года на юге страны произошли межэтнические столкновения.

По неофициальным данным, уже в первые дни беспорядков погибло около 800 человек. Вечером 14 июня СМИ сообщали более чем о 2 тысячах погибших.

Однако государственные органы Кыргызстана предоставляли иную статистику: официально зарегистрировано 443 жертвы.

Правоохранительные органы возбудили по противоправным фактам 5 тысяч 646 уголовных дел, из них по Ошу — 3 тысячи 346, Ошской области — 1 тысячу 303, Джалал-Абадской — 954, еще 43 дела возбудила Военная прокуратура. Это данные Генеральной прокуратуры.

В суд направили 336 уголовных дел в отношении 532 лиц. Рассмотрено 286 дел в отношении 488 лиц с осуждением их к различным видам наказания.

В отчете Национальной комиссии по расследованию причин трагических событий, произошедших на юге республики в июне 2010-го, даны такие сведения: на 10 декабря 2010 года в Оше, Ошской и Джалал-Абадской областях обнаружено 426 тел, из которых опознано 381. Большинство опознанных — узбеки (276). Кыргызов — 105, представителей других национальностей — 2. Телесные повреждения получили 1 тысяча 925 граждан (у 925 из них огнестрельные ранения).

Согласно отчету, погибли 10 сотрудников МВД (ранены 172, включая двух пенсионеров МВД), убит один офицер и еще два военнослужащих ранены.

По данным международной независимой комиссии под руководством финна Киммо Кильюнена, опубликовавшей отчет в 2011-м, в этническом конфликте на юге Кыргызстана погибли 470 человек.

Лидер узбекской диаспоры Кадыржан Батыров имел непосредственное отношение к июньским событиям 2010 года. Его называли главным организатором столкновений. Якобы после его выступлений и начались беспорядки. Был осужден в Кыргызстане на пожизненное лишение свободы за сепаратизм и организацию массовых беспорядков на юге. Однако до приговора суда ему удалось скрыться. Он получил статус политического беженца в Швеции.

4 декабря 2019-го Кадыржан Батыров скончался в Одессе. В 2016 году Интерпол отказал Кыргызстану в его розыске.
Ссылка: https://24.kg/vlast/190405/
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