Массовое увольнение директоров школ: чего нам ждать от эксперимента

Указ президента о конкурсном отборе директоров школ в Кыргызстане вызвал бурное обсуждение в обществе. Руководители, проработавшие в должности более пяти лет (а их около 1 тысячи), уже считаются освобожденными от занимаемой должности, но они продолжают исполнять свои обязанности. Не приведет ли это к хаосу накануне нового учебного года?
Это вам не частная лавочка!Недовольство бессменностью директоров назревало давно. Еще пять лет назад представители Министерства образования и науки обещали менять руководителей школ каждые шесть лет. Тогда в парламенте заявляли, что эта должность стоит до $25–30 тысяч. А недавно депутат Жогорку Кенеша поинтересовался, на какие деньги некоторые директора купили дорогие машины, дома и квартиры за границей, и предложил проверить их имущество.
Интерес, по словам экспертов, представляют внебюджетные средства — вступительные и ежемесячные родительские взносы, распределение которых отследить скрупулезно невозможно.
Если раньше директоров назначали, то теперь участвовать в конкурсе смогут все желающие, но при наличии семилетнего педагогического стажа.
«Это может быть учитель, директор, завуч — все, кто имеет отношение к школе. «Зеленым», молоденьким кадрам сразу после университета руководить целым коллективом, организовывать весь учебно-воспитательный процесс будет тяжело. Поэтому человек должен понимать, что делать», — пояснила замминистра образования и науки Надира Джусупбекова.
Главная цель конкурсного отбора — обеспечить всем равные условия.
Чиновники обещают, что механизм назначения будет прозрачным и исключающим коррупцию. Претендент сам загружает пакет документов для участия на сайт МОиН, затем проходит автоматизированное тестирование. В залах будет видеонаблюдение и процесс транслироваться онлайн. Результаты кандидаты получат сразу после окончания теста. Состоится он в августе, в июле будет возможность сдать пробный вариант.
«Это конкурс среди профессионалов, чтобы ни знакомые, ни родственники в мэрии, ни депутаты, ни деньги не могли повлиять. Нам хочется, чтобы пришли люди, которые любят школу, детей и горят желанием, несмотря на огромные трудности, двигать школу вперед и поднимать качество образования», — подчеркнула Надира Джусупбекова.
Не лучшее время для реформНезависимый эксперт в образовании Екатерина Касымова считает идею хорошей при правильной подготовке, прозрачной реализации и равенстве возможностей для всех желающих.
«В развитых странах директора отбираются именно на конкурсной основе, которая абсолютно прозрачная. Любой человек, соответствующий критериям, может подать заявку, — сказала она 24.kg. — Но увольнять директоров сейчас — не самое лучшее время. Лето — это время набора учителей, ремонта в школе, подготовки к новому учебному году».
Это самая горячая пора, нельзя оставлять школу без хозяйственника, без менеджера за 1,5 месяца до начала учебы.Екатерина Касымова
«Проведение конкурса лучше, чем ничего. Но это полумера, — поделился своим мнением с 24.kg эксперт по вопросам образования, директор Центра анализа государственной политики Алмаз Тажибай. — Нужно искать талантливых директоров. Я согласен, что у человека должно быть педагогическое образование, но директор должен быть менеджером. У нас проблема в том, что мы не готовим лидеров, менеджеров в образовании. Все директора — это просто самоучки. Поэтому есть слабые кадры не только в регионах, но и Бишкеке».
Незаменимых не бываетНаибольший резонанс вызвала возможная смена директора авторской физико-математической школы № 61 имени Е.Якира Юрия Низовского. Он на этом посту с 1993 года.
Родители учащихся опасаются, что вслед за директором уйдет и костяк учителей. Бывшие выпускники пишут в соцсетях о высоких достижениях учеников этой школы в Общереспубликанском тестировании (ОРТ). «Меняйте директоров в других школах! Почему вы хотите снизить уровень лучшей школы? Хорошая работа должна поощряться, и оценивать ее надо по результатам учеников. Не всякая ротация полезна», — пишут в защиту Низовского.
«Вообще нет никаких норм, которые бы ограничивали в этом. Конкурс — для профессионалов. Почему бы не пройти его, не показать свои блестящие успехи и дальше продолжать руководить успешной школой, которую сам и сделал такой? Каждый претендент может сам выбрать школу, где он хочет работать. Ну неужели успешный, опытный, умный человек не сможет одолеть задания, которые касаются его работы? Мы же не говорим о медицинской или инженерной деятельности. Только то, что необходимо директору, то, что он ежедневно делает», — подчеркнула Надира Джусупбекова.
Нет ограничений и по владению языками, поскольку в стране есть школы с разными языками обучения. Претендент, выбирая конкретную школу, должен сам понимать, какой язык поможет ему успешно работать.
«Незаменимых людей не должно быть. Как будто кроме одного талантливого руководителя других нет. Нужно взращивать других менеджеров, — считает Алмаз Тажибай. — Если я хороший менеджер, поставил на ноги школу за 5-10 лет, мне уже неинтересно, я должен уйти в другую школу, подняться по карьерной лестнице, взяться за более тяжелую, интересную работу. У нас же наладили систему и сидят, но госшколы — не частная собственность директоров. Это как посадили яблоневый сад и хотят вечно получать плоды».
Другой вопрос — насколько опытным, талантливым и успешным привлекательна работа в государственных школах. Судя по нехватке учительских кадров, интереса не много.
Во многих школах завышают оценки учащимся, в том числе с ведения директоров, в результате отличники не могут подтвердить свои знания и заваливают тесты.
«Я знаю одну школу, где учительницу уволили за то, что она не поставила дочери председателя родительского комитета пятерку. На директоров давят богатые родители — раз помогают школам материально, то и оценки хорошие требуют. И директора рисуют их», — отметил Алмаз Тажибай.
Сколько лет работать?Согласно указу президента, назначать руководителей общеобразовательных организаций по итогам конкурсного отбора будут на пять лет.
У претендентов должна быть программа развития школы. Основной блок — кадровый потенциал, подбор педагогов. «Мало найти учителя, надо его развивать, мотивировать, работать с местными властями, донорами, институтами повышения квалификации, — подчеркнула замминистра Надира Джусупбекова. — Второй блок — повышение качества образования детей и третий — инфраструктурный».
По мнению Екатерины Касымовой, только качество знаний учащихся является главным показателем эффективной работы директора.
Если он справляется с этой задачей успешно, даже на протяжении 41 года, его не надо ограничивать рамками в 5 лет.Екатерина Касымова
Пока на республиканском уровне такого среза знаний нет. Наиболее объективный показатель — ОРТ, но оно проводится только в 11-м классе, когда уже что-то менять поздно.
К примеру, в Эстонии, завоевавшей первенство среди других стран Европы в рейтинге PISA в 2018 году, существует специальная программа оценки качества образования, которая проводится раз в три года по трем профилям: чтение, математика и естественные науки. Большинство школ сами подают заявку на участие, чтобы понимать ситуацию.
«Среди директоров-долгожителей есть на самом деле эффективные управленцы, которые превратили свои школы в ведущие общеобразовательные учреждения по республике. Такие кадры терять нельзя. Их можно было бы просто ротировать, а не отстранять от должности совсем», — считает Екатерина Касымова.
Алмаз Тажибай придерживается другой позиции. «Ставить срок в пять лет — это неоправданный риск. Человека могут назначить, а он ничего делать эти пять лет не будет, — опасается он. — Судить нужно по успеваемости учащихся. Если уровень падает, то снимать с должности. При этом ОРТ — это только один показатель. Нужно оценивать в комплексе — учатся ли в школе социально незащищенные дети, трудные подростки, лица с инвалидностью, инклюзия, пандусы, фандрайзинг, обеспеченность кадрами. Некоторые школы, в том числе частные, снимают сливки, принимают самых лучших учеников из других заведений, улучшая таким образом успеваемость. Но это не есть показатель хорошей работы в целом. Поэтому нужно учитывать все аспекты. Должна быть независимая оценка деятельности директора».
Окажется ли нововведение успешным или повлечет учительские бунты, станет понятно уже осенью.