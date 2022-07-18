Массовое увольнение директоров школ: чего нам ждать от эксперимента

Указ президента о конкурсном отборе директоров школ в Кыргызстане вызвал бурное обсуждение в обществе. Руководители, проработавшие в должности более пяти лет (а их около 1 тысячи), уже считаются освобожденными от занимаемой должности, но они продолжают исполнять свои обязанности. Не приведет ли это к хаосу накануне нового учебного года?

Это вам не частная лавочка!

Люди годами держатся за директорское кресло. По данным чиновников профильного ведомства, некоторые руководят школами по 30-35 лет, а рекорд составляет 41 год.

Недовольство бессменностью директоров назревало давно. Еще пять лет назад представители Министерства образования и науки обещали менять руководителей школ каждые шесть лет. Тогда в парламенте заявляли , что эта должность стоит до $25–30 тысяч. А недавно депутат Жогорку Кенеша поинтересовался , на какие деньги некоторые директора купили дорогие машины, дома и квартиры за границей, и предложил проверить их имущество.

Интерес, по словам экспертов, представляют внебюджетные средства — вступительные и ежемесячные родительские взносы, распределение которых отследить скрупулезно невозможно.

Если раньше директоров назначали, то теперь участвовать в конкурсе смогут все желающие, но при наличии семилетнего педагогического стажа.

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«Это может быть учитель, директор, завуч — все, кто имеет отношение к школе. «Зеленым», молоденьким кадрам сразу после университета руководить целым коллективом, организовывать весь учебно-воспитательный процесс будет тяжело. Поэтому человек должен понимать, что делать», — пояснила замминистра образования и науки Надира Джусупбекова.

Главная цель конкурсного отбора — обеспечить всем равные условия.

Чиновники обещают, что механизм назначения будет прозрачным и исключающим коррупцию. Претендент сам загружает пакет документов для участия на сайт МОиН, затем проходит автоматизированное тестирование. В залах будет видеонаблюдение и процесс транслироваться онлайн. Результаты кандидаты получат сразу после окончания теста. Состоится он в августе, в июле будет возможность сдать пробный вариант.

«Это конкурс среди профессионалов, чтобы ни знакомые, ни родственники в мэрии, ни депутаты, ни деньги не могли повлиять. Нам хочется, чтобы пришли люди, которые любят школу, детей и горят желанием, несмотря на огромные трудности, двигать школу вперед и поднимать качество образования», — подчеркнула Надира Джусупбекова.

Не лучшее время для реформ

Независимый эксперт в образовании Екатерина Касымова считает идею хорошей при правильной подготовке, прозрачной реализации и равенстве возможностей для всех желающих.

«В развитых странах директора отбираются именно на конкурсной основе, которая абсолютно прозрачная. Любой человек, соответствующий критериям, может подать заявку, — сказала она 24.kg. — Но увольнять директоров сейчас — не самое лучшее время. Лето — это время набора учителей, ремонта в школе, подготовки к новому учебному году».

Это самая горячая пора, нельзя оставлять школу без хозяйственника, без менеджера за 1,5 месяца до начала учебы. Екатерина Касымова

«Проведение конкурса лучше, чем ничего. Но это полумера, — поделился своим мнением с 24.kg эксперт по вопросам образования, директор Центра анализа государственной политики Алмаз Тажибай. — Нужно искать талантливых директоров. Я согласен, что у человека должно быть педагогическое образование, но директор должен быть менеджером. У нас проблема в том, что мы не готовим лидеров, менеджеров в образовании. Все директора — это просто самоучки. Поэтому есть слабые кадры не только в регионах, но и Бишкеке».

Незаменимых не бывает

Наибольший резонанс вызвала возможная смена директора авторской физико-математической школы № 61 имени Е.Якира Юрия Низовского. Он на этом посту с 1993 года.

Родители учащихся опасаются, что вслед за директором уйдет и костяк учителей. Бывшие выпускники пишут в соцсетях о высоких достижениях учеников этой школы в Общереспубликанском тестировании (ОРТ). «Меняйте директоров в других школах! Почему вы хотите снизить уровень лучшей школы? Хорошая работа должна поощряться, и оценивать ее надо по результатам учеников. Не всякая ротация полезна», — пишут в защиту Низовского.

Однако он и все другие, отработавшие намного больше пяти лет, могут принять участие в конкурсе на общих основаниях.

«Вообще нет никаких норм, которые бы ограничивали в этом. Конкурс — для профессионалов. Почему бы не пройти его, не показать свои блестящие успехи и дальше продолжать руководить успешной школой, которую сам и сделал такой? Каждый претендент может сам выбрать школу, где он хочет работать. Ну неужели успешный, опытный, умный человек не сможет одолеть задания, которые касаются его работы? Мы же не говорим о медицинской или инженерной деятельности. Только то, что необходимо директору, то, что он ежедневно делает», — подчеркнула Надира Джусупбекова.

Нет ограничений и по владению языками, поскольку в стране есть школы с разными языками обучения. Претендент, выбирая конкретную школу, должен сам понимать, какой язык поможет ему успешно работать.

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«Незаменимых людей не должно быть. Как будто кроме одного талантливого руководителя других нет. Нужно взращивать других менеджеров, — считает Алмаз Тажибай. — Если я хороший менеджер, поставил на ноги школу за 5-10 лет, мне уже неинтересно, я должен уйти в другую школу, подняться по карьерной лестнице, взяться за более тяжелую, интересную работу. У нас же наладили систему и сидят, но госшколы — не частная собственность директоров. Это как посадили яблоневый сад и хотят вечно получать плоды».

Другой вопрос — насколько опытным, талантливым и успешным привлекательна работа в государственных школах. Судя по нехватке учительских кадров, интереса не много.

Печально и то, что из 2,3 тысячи школ по республике можно по пальцам пересчитать сильные общеобразовательные организации.

Во многих школах завышают оценки учащимся, в том числе с ведения директоров, в результате отличники не могут подтвердить свои знания и заваливают тесты.

«Я знаю одну школу, где учительницу уволили за то, что она не поставила дочери председателя родительского комитета пятерку. На директоров давят богатые родители — раз помогают школам материально, то и оценки хорошие требуют. И директора рисуют их», — отметил Алмаз Тажибай.

Сколько лет работать?

Согласно указу президента, назначать руководителей общеобразовательных организаций по итогам конкурсного отбора будут на пять лет.

У претендентов должна быть программа развития школы. Основной блок — кадровый потенциал, подбор педагогов. «Мало найти учителя, надо его развивать, мотивировать, работать с местными властями, донорами, институтами повышения квалификации, — подчеркнула замминистра Надира Джусупбекова. — Второй блок — повышение качества образования детей и третий — инфраструктурный».

По мнению Екатерины Касымовой, только качество знаний учащихся является главным показателем эффективной работы директора.

Если он справляется с этой задачей успешно, даже на протяжении 41 года, его не надо ограничивать рамками в 5 лет. Екатерина Касымова

Пока на республиканском уровне такого среза знаний нет. Наиболее объективный показатель — ОРТ, но оно проводится только в 11-м классе, когда уже что-то менять поздно.

К примеру, в Эстонии, завоевавшей первенство среди других стран Европы в рейтинге PISA в 2018 году, существует специальная программа оценки качества образования, которая проводится раз в три года по трем профилям: чтение, математика и естественные науки. Большинство школ сами подают заявку на участие, чтобы понимать ситуацию.

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«Среди директоров-долгожителей есть на самом деле эффективные управленцы, которые превратили свои школы в ведущие общеобразовательные учреждения по республике. Такие кадры терять нельзя. Их можно было бы просто ротировать, а не отстранять от должности совсем», — считает Екатерина Касымова.

Алмаз Тажибай придерживается другой позиции. «Ставить срок в пять лет — это неоправданный риск. Человека могут назначить, а он ничего делать эти пять лет не будет, — опасается он. — Судить нужно по успеваемости учащихся. Если уровень падает, то снимать с должности. При этом ОРТ — это только один показатель. Нужно оценивать в комплексе — учатся ли в школе социально незащищенные дети, трудные подростки, лица с инвалидностью, инклюзия, пандусы, фандрайзинг, обеспеченность кадрами. Некоторые школы, в том числе частные, снимают сливки, принимают самых лучших учеников из других заведений, улучшая таким образом успеваемость. Но это не есть показатель хорошей работы в целом. Поэтому нужно учитывать все аспекты. Должна быть независимая оценка деятельности директора».

Окажется ли нововведение успешным или повлечет учительские бунты, станет понятно уже осенью.