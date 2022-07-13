08:44
USD 89.43
EUR 95.96
RUB 0.98
Общество

Для назначения на должность директора школ будут сдавать тестирование

Директора школ будут сдавать тестирование для назначения на должность. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель министра образования Надира Джусупбекова.

Она отметила, что качество образования зависит от многих факторов. «Директора — это стержни школ, от которых зависит эффективность их деятельности. Новый механизм назначения на должность — прозрачный. Он исключает коррупцию. Претендент сам загружает пакет документов для участия на сайт Министерства образования. Затем проходит тестирование. Оно полностью автоматизированное. В залах будет видеонаблюдение и процесс — транслироваться онлайн. Результаты кандидаты получат сразу после окончания теста. Сейчас тесты проходят апробацию, чтобы были валидными», — сказала она.

Чиновница добавила, что назначаться директорами будут кандидаты, набравшие максимальное количество баллов. «Те, кто наберет выше порогового балла, будут зачислены в резерв кадров», — сказала Надира Джусупбекова.

Другой заместитель министра образования — Уланбек Мамбетакунов добавил, что в Кыргызстане насчитывается 2 тысячи 333 школы. «Проходить конкурс будут 966 директоров. В 1 тысяче 211 руководители работают менее пяти лет», — сказал он.

Напомним, президент подписал указ «О некоторых мерах по повышению эффективности деятельности руководителей государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Кыргызской Республики», согласно которому директора школ будут назначаться на пять лет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239536/
просмотров: 4055
Версия для печати
Материалы по теме
Аттестацию учителей и директоров предлагают сделать обязательной
Позор! Глава Минобразования высказался о задержании директоров школ
Директора бишкекских школ, ранее задержанные ГКНБ, заключены под стражу
В Бишкеке за неделю за взятки задержали четырех директоров школ
В Ак-Суйской школе-интернате уволили директора за унижение и рукоприкладство
В Бишкеке стартовал образовательный проект «Директор-100»
Конкурс директоров. Минобразования Кыргызстана объявило третий поток
В Бишкеке работает Школа молодого директора
В Бишкеке, Оше и Баткенской области прошел очередной конкурс директоров школ
Конкурс директоров школ. Предлагается установить предельный возраст претендентов
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
Загрязнение воздуха в&nbsp;Бишкеке. Почему этой зимой горожане почти не&nbsp;видят смога Загрязнение воздуха в Бишкеке. Почему этой зимой горожане почти не видят смога
Синоптики прогнозируют понижение температуры и&nbsp;сильные морозы с&nbsp;17&nbsp;февраля Синоптики прогнозируют понижение температуры и сильные морозы с 17 февраля
Узбекистан и&nbsp;Кыргызстан в&nbsp;2024 году откроют новый пограничный пост Узбекистан и Кыргызстан в 2024 году откроют новый пограничный пост
Бизнес
Если вы&nbsp;хотите открыть компанию в&nbsp;ОАЭ: консультацию предоставят специалисты Если вы хотите открыть компанию в ОАЭ: консультацию предоставят специалисты
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
Безопасность на&nbsp;стройке: опыт учений от&nbsp;компании Borsan Construction Безопасность на стройке: опыт учений от компании Borsan Construction
16 февраля, пятница
08:42
За год импорт автомобилей из Китая в Кыргызстан вырос почти в 45 раз За год импорт автомобилей из Китая в Кыргызстан вырос п...
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
15 февраля, четверг
23:46
Компания Samsung запланировала выпуск складного смартфона нового типа
23:22
Из дома бишкекчанки украли золото и деньги. Задержан подозреваемый
23:04
Рынки и скотобойни, не отвечающие веттребованиям, будут закрыты — Бакыт Торобаев
22:46
Федерация профсоюзов Кыргызстана избрала новое руководство
22:19
Завод по переработке кожи и шерсти планируют открыть в Нарыне