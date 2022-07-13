Для назначения на должность директора школ будут сдавать тестирование

Директора школ будут сдавать тестирование для назначения на должность. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель министра образования Надира Джусупбекова.

Она отметила, что качество образования зависит от многих факторов. «Директора — это стержни школ, от которых зависит эффективность их деятельности. Новый механизм назначения на должность — прозрачный. Он исключает коррупцию. Претендент сам загружает пакет документов для участия на сайт Министерства образования. Затем проходит тестирование. Оно полностью автоматизированное. В залах будет видеонаблюдение и процесс — транслироваться онлайн. Результаты кандидаты получат сразу после окончания теста. Сейчас тесты проходят апробацию, чтобы были валидными», — сказала она.

Чиновница добавила, что назначаться директорами будут кандидаты, набравшие максимальное количество баллов. «Те, кто наберет выше порогового балла, будут зачислены в резерв кадров», — сказала Надира Джусупбекова.

Другой заместитель министра образования — Уланбек Мамбетакунов добавил, что в Кыргызстане насчитывается 2 тысячи 333 школы. «Проходить конкурс будут 966 директоров. В 1 тысяче 211 руководители работают менее пяти лет», — сказал он.

Напомним, президент подписал указ «О некоторых мерах по повышению эффективности деятельности руководителей государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Кыргызской Республики», согласно которому директора школ будут назначаться на пять лет.