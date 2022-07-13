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Общество

Почти в 1 тысяче школ Кыргызстана к началу учебного года сменятся директора

Почти в 1 тысяче школ Кыргызстана к началу учебного года сменятся директора. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель министра образования Надира Джусупбекова.

Она напомнила, что президент подписал указ «О некоторых мерах по повышению эффективности деятельности руководителей государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Кыргызской Республики», согласно которому директора школ будут назначаться на пять лет. А руководители, проработавшие более 5 лет, будут освобождены от должностей.

«Эти директора, как и любой желающий, могут принять участие в конкурсе на должность. Мы планируем уже завтра апробировать систему тестирования в Таласской области — у нас там сейчас есть две вакансии в наших учреждениях. В августе планируем охватить всех претендентов. Тестирования будут проводиться в областных центрах. Уже есть график. Кроме того, мы дадим возможность участникам конкурса пройти сначала пробное тестирование, чтобы они могли увидеть свои слабые и сильные стороны, могли что-то повторить», — сказала Надира Джусупбекова.

По данным Министерства образования и науки, в Кыргызстане насчитывается 2 тысячи 333 школы, в 966 из них директора занимают должность более пяти лет.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239538/
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