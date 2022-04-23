Нет ответа 36 дней. В ГКНБ потеряли запрос журналистов о деле Камчи Кольбаева

В Госкомитете национальной безопасности не сообщают подробности уголовного дела в отношении вора в законе Камчибека Асанбека (Камчи Кольбаев), ссылаясь на то, что запрос журналистов потерялся в канцелярии.

Редакция 24.kg 2 марта направила запрос на имя председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева с просьбой сообщить о процессуальном статусе криминального авторитета. В частности, какая мера пресечения ему избрана. Кроме того, в документе была просьба сообщить о том, на какой стадии ведется расследование уголовного дела — прекращено оно или нет.

Аналогичный запрос был направлен на имя генерального прокурора Курманкула Зулушева. Известно, что надзорный орган перенаправил запрос в ГСУ ГКНБ.

По Закону «О доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов и органов местного самоуправления Кыргызской Республики» ответ на запрос должен быть предоставлен в течение двух недель.

Если в течение двухнедельного срока ответ на запрос не может быть подготовлен, об этом доводится до сведения лица, направившего запрос, с указанием причины отсрочки. Период отсрочки не может превышать двухнедельный срок. Закон «О доступе к информации»

В законе указывается, что непредставление ответа на запрос в установленные настоящей статьей сроки или отсутствие уведомления о продлении срока на ответ рассматривается как отказ в выдаче ответа на запрос.

С момента отправки запроса прошло 36 рабочих дней. Однако ответ в ГКНБ до сих пор не подготовили. Начальник пресс-центра ГКНБ Азамат Тентимишев в разговоре с корреспондентом 24.kg сообщил, что запрос редакции в канцелярии ведомства не нашли. Он потерялся. И попросили прислать заново.

Редакция 24.kg направила жалобу на имя генпрокурора Курманкула Зулушева на действия ответственных сотрудников ГКНБ, не отвечающих на запрос.

Напомним, Камчи Кольбаева задержали 21 октября 2020 года. Ему вручили уведомление о подозрении по статье «Создание преступной организации или участие в ней» УК КР. Решением Бишкекского городского суда криминального авторитета отпустили под подписку о невыезде. ГКНБ объяснил, что Кольбаеву изменена мера пресечения в связи с тем, что родственники подозреваемого внесли на депозитный счет 49,6 миллиона сомов.