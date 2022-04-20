Дело о событиях в Кой-Таше. Обвиняемым отказали в отводе прокуроров

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу о событиях в Кой-Таше.

На заседание доставлен бывший президент Алмазбек Атамбаев. Однако после того, как обвиняемый в очередной раз нарушил порядок, его вывели из зала суда.

Обвиняемый Фархад Баабиев заявил отвод трем прокурорам. По его словам, уголовное дело было возбуждено по выдуманным фактам.

«Когда Орозбек Опумбаев был главой ГКНБ, его подчиненные допрашивали обвиняемых, хотя это должна была делать Военная прокуратура. Видя все нарушения, надзорный орган направил дело в суд. Сейчас эти же прокуроры сидят в суде. Мы не доверяем им», — сказал Фархад Баабиев.

Другие обвиняемые поддержали его.

Выйдя из совещательной комнаты, судья Азирет Медеров отказал в удовлетворении ходатайства. Он сообщил, что, согласно УПК, прокурор не может участвовать в производстве по уголовному делу, если он является потерпевшим, лицом, свидетелем, экспертом, специалистом, переводчиком или ответственным за причинение материального или морального ущерба, а также родственником участника уголовного дела.

В отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, коррупции и легализации преступных доходов. Прошлым летом ему предъявили обвинение в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции, а также в организации массовых беспорядков в октябре 2020-го.