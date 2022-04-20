Дело о событиях в Кой-Таше. Алмазбек Атамбаев опять дебоширит в суде

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу о событиях в Кой-Таше.

На заседание доставили экс-руководителя аппарата президента Фарида Ниязова. Бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева привезли в суд под конвоем.

Адвокат Замир Жоошев заявил, что его подзащитный Алмазбек Атамбаев отказывается от дачи каких-либо показаний. Он просил проводить заседание без участия обвиняемого.

Судья установил личность Алмазбека Атамбаева. Через некоторое время бывший президент вновь стал пинать перегородку кабины зала судебных заседаний.

В итоге его удалили из зала суда.

В отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, коррупции и легализации преступных доходов. Прошлым летом ему предъявили обвинение

гражданам Турции, а также в

в октябре 2020-го.