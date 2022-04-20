Дело о событиях в Кой-Таше. Алмазбек Атамбаев опять дебоширит в суде

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу о событиях в Кой-Таше.
На заседание доставили экс-руководителя аппарата президента Фарида Ниязова. Бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева привезли в суд под конвоем.
Адвокат Замир Жоошев заявил, что его подзащитный Алмазбек Атамбаев отказывается от дачи каких-либо показаний. Он просил проводить заседание без участия обвиняемого.
Судья установил личность Алмазбека Атамбаева. Через некоторое время бывший президент вновь стал пинать перегородку кабины зала судебных заседаний.
В итоге его удалили из зала суда.