Даже если умер пациент. Почему Минздрав не может закрывать частные клиники

Минздрав озаботился ростом гепатита и ВИЧ и начал проверку частных клиник и кабинетов. Результаты удручают: многие работают без лицензий и других разрешительных документов. Люди, обращаясь в незаконные стоматологические, гинекологические или косметологические кабинеты, серьезно рискуют своим здоровьем.

Но полномочий у Минздрава закрыть такой опасный бизнес нет. Даже если сегодня в ходе рейда выявлена куча нарушений, то уже завтра утром незаконная деятельность спокойно возобновляется. О том, как такое возможно, в интервью 24.kg рассказала завотделом качества медицинских услуг и лекарственной политики управления Минздрава Бурул Арзыкулова.

— Бурул Омурбековна, почему в Кыргызстане развелось так много центров, клиник и салонов, работающих незаконно?

— Во-первых, из-за введенного моратория на проверки субъектов предпринимательства. Министерство здравоохранения не может проверять частные организации, оказывающие медицинские услуги, без разрешения Министерства экономики. Даже если нам дадут разрешение, то мы обязаны за 10 дней уведомить представителей бизнеса о проверке.

Цель моратория была уменьшить количество проверок, дать возможность малому и среднему бизнесу развиваться без вмешательства государственных и других контролирующих органов и тому подобное.

Но здравоохранение — это социальная сфера. Нельзя приравнивать социальную сферу к бизнесу, где экономические законы не срабатывают.

Согласно Закону «О лицензионно-разрешительной системе в КР», даже в ситуации, если умирает человек в частной клинике, мы не имеем права ее закрывать, а должны пройти все этапы — предупреждение, приостановление (при повторных нарушениях) и потом через подачу иска в суд возбудить дело о закрытии. И не факт, что закроют. Минздрав сегодня не имеет полномочий самостоятельно закрывать такие клиники.

— Получается, чей-то бизнес сегодня дороже человеческой жизни?

— Получается так. А мер воздействия у нас, к сожалению, нет. Минздрав не может исполнять свою прямую роль и регулировать медицинскую деятельность. Руки связаны законодательно.

Закон КР «О лицензионно-разрешительной системе» был принят еще в 2013 году. Почти 10 лет прошло. Чтобы он работал, должны быть подзаконные акты, постановления правительства. Но за эти годы ни одного подзаконного акта не вышло. Жизнь и ситуация меняются, в закон должны вноситься изменения. Складывается мнение, что есть лобби. В Жогорку Кенеше и в министерствах сидят люди, которые охраняют свой бизнес и не пропускают нужные поправки. Среди бывших депутатов, министров были владельцы крупных сетей аптек, частных клиник. Как известно, фармбизнес по прибыльности находится на третьем месте в мире после торговли оружием и наркотиками.

Несколько лет назад мы пытались закрыть клинику лжелекаря Хашима Зайналиева, ходили с журналистами, целым ГУВД Бишкека. Сумели посадить. Но он заплатил штраф и тут же вышел. Сейчас, даже после всех законных мер воздействия клиники и аптеки без лицензии оплачивают штраф в 5 тысяч и свободны.

Получается, это сумма, которой население расплачивается за угрозу жизни и здоровью.

Кроме всего, по закону лицензии стали бессрочными. То есть сдал один раз все документы, получил лицензию на всю жизнь и все. Такого нигде в мире нет. Лицензии до 2013 года выдавались на 3-5 лет в зависимости от вида деятельности, после чего клиники должны были проходить процедуры перелицензирования. В настоящее время клиники могут поменять оборудование, поставить дополнительные стоматологические и гинекологические кресла, менять врачей, а Минздрав не может регулировать действия частной клиники.

— Когда вводили такие послабления, Минздрав выступал против?

— Конечно. За период моей работы в отделе лицензирования медицинских и фармацевтических услуг с 2016-го по 2021 год изменения в закон вносились пять раз, и все разы с предварительными обсуждениями с бизнес-сообществом в Минэкономике и парламентскими слушаниями в ЖК. Но ничего не проходило, все возвращалось под разными предлогами. Минздрав разработал также проект Закона КР «О частной медицинской деятельности», который висит на сайте парламента. Пытались вносить и другие изменения, встречались, делали проекты, круглые столы с участием отдельных депутатов Жогорку Кенеша, представителей гражданского сообщества и бизнеса, находили консенсус, но все это так и осталось на уровне слов. Есть и исходящие документы, переписка с аппаратом правительства, ЖК и другое. Целые папки можно поднять.

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В 2019 году приводили аргументы, что фармдеятельность не должна лицензироваться. Но все государства лицензируют, это в интересах населения, которое должно получать безопасные, эффективные и качественные лекарства и медицинские услуги.

Бизнес не хочет, чтобы их регулировали и контролировали и в то же время говорит, что Минздрав отстранился от ситуации и всю вину за происходящее возлагает на нас.

Почему, к примеру, 30 лет у нас продаются лекарства в антисанитарных условиях на Ошском рынке? Почему этот рынок невозможно убрать? Потребитель покупает там лекарства, потому что они дешевые, но они не действуют и не лечат, ведь хранятся на улице, в ненадлежащих условиях. Сколько раз писали про этот черный рынок лекарств? Но все остается на месте. Потому что это кому-то выгодно. Почему бы волевым решением не закрыть один раз и навсегда? Как может Минздрав сейчас отвечать за это?

— А можете гарантировать, что Минздрав объективно выдает лицензии? Не за деньги, а как положено, с учетом всех требований?

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— Конечно! Все требования утверждены постановлением правительства, они опубликованы и в открытом доступе на официальном сайте. Сегодня можно онлайн сдать документы и онлайн получить лицензию. Минздрав это сделал одним из первых ведомств. Работает специальная лицензионная комиссия, решение принимается коллегиально, оформляется протоколом и на его основании издается приказ о выдаче. Все прозрачно.

— Допустим, даст предприниматель хорошую взятку членам комиссии, а те закрыли глаза на недостатки и выдали лицензию...

— Такого просто быть не может. На каждую лицензию заводится лицензионное дело, в котором находятся все разрешительные документы, заключения и так далее. Дело хранится потом в архиве, любой проверяющий может его запросить и удостовериться в обоснованности выдачи лицензии. Кроме того, Реестр выданных лицензий опубликован на официальном сайте министерства. Прежде чем куда-то обратиться за медпомощью, пациенты могут посмотреть в него.

— Некоторые жалуются, что Минздрав очень долго выдает лицензии.

— Это тоже можно легко проверить. Человек сдал документ, есть дата приема заявления и в течение одного месяца по закону должен быть ответ — либо положительный, либо отрицательный. При этом отказ должен быть обязательно аргументированным. Допустим, помещение не соответствует требованиям, не хватает специалистов, у докторов нет сертификатов... В основном три критерия требований — к помещению, специалистам и медоборудованию. И каждый удостоверяется заключениями — от санитарной, кадровой службы, от медтехники и Госстандарта. В уведомлении при отказе все оговаривается.

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Раньше молодой специалист, прежде чем идти в частную клинику, должен был наработать 5-летний стаж в госучреждении. С 2017 года это требование отменено, но, чтобы устроиться в частную клинику, специалистам необходимо получить аттестационный сертификат, дающий право работать по заявленной специальности пять лет. Аттестационный сертификат выдается общественными организациями, ассоциациями (косметологов, хирургов, терапевтов и других), они сами решают, кому работать и выдавать.

— Какой, на ваш взгляд, оптимальный срок действия лицензий?

— Это зависит от видов деятельности и возможных рисков угрозы жизни и здоровью населения. Пять лет, допустим, фармацевтам и терапевтам, три года на акушерство и хирургию.

— Как Минздрав намерен менять ситуацию?

— В настоящее время разработан проект закона о внесении изменений в Закон КР «О лицензионно-разрешительной системе в КР», чтобы у Минздрава как у уполномоченного органа в области здравоохранения были настоящие полномочия по регуляции частной медицинской и фармацевтической деятельности. Чтобы наряду с ответственностью были и права. Наш министр всячески поддерживает и обещает провести законопроект через Жогорку Кенеш.