12:39
USD 83.50
EUR 82.82
RUB 1.35
Общество

Минздрав продолжает проверки. В городе Ош закрыли одну аптеку

Министерство здравоохранения совместно с департаментом лекарственных средств и медицинских изделий продолжает проверять аптеки на наличие разрешительных документов. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

По его данным, в Оше проверили 104 аптеки, 34 из них работали без разрешительных документов, что является нарушением Закона «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике».

«Приостановлена деятельность пяти аптечных учреждений, одно закрыто, наложены административные штрафы ​на шесть юридических лиц на общую сумму 168 тысяч сомов и на одно физическое лицо в размере 10 тысяч сомов», — отметили в ведомстве.

Ранее в Минздраве сообщили, что в Бишкеке выявили 30 аптек, продающих медикаменты без разрешения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/231350/
просмотров: 1572
Версия для печати
Материалы по теме
В МЧС озабочены количеством пожаров и предлагают поправки в профильный закон
Почти 900 миллионов сомов ущерба и 32 уголовных дела. Итоги проверки Минэнерго
Бизнесмен покритиковал Минсельхоз. К нему отправили проверку
Минздраву дела нет. Почему дети спокойно могут купить наркотик в аптеке
Смерть после липосакции. В Кыргызстане проведут проверку медицинских учреждений
Байсалов объяснил, почему нужен закон об освобождении чиновников от наказания
Эту шизофрению надо остановить. Эдиль Байсалов о проверках чиновников
В антикоррупционной стратегии нет ни слова о борьбе с политической коррупцией
В какие медицинские учреждения лучше не обращаться, рассказали в Минздраве
Частные клиники закрывались на время проверки комиссии Минздрава
Популярные новости
Нужны&nbsp;ли Кыргызстану независимые СМИ? Опрос Нужны ли Кыргызстану независимые СМИ? Опрос
Массовые аресты. Перизат Суранова обратилась к&nbsp;международным организациям Массовые аресты. Перизат Суранова обратилась к международным организациям
Южную магистраль соединили с&nbsp;дорогой в&nbsp;Сокулук Южную магистраль соединили с дорогой в Сокулук
1&nbsp;ноября: где в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;регионах отключат свет 1 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Бизнес
Вопреки заявлениям активистов Somo.kg по-прежнему работает Вопреки заявлениям активистов Somo.kg по-прежнему работает
Какие смартфоны на&nbsp;скидках в&nbsp;O!Store прямо сейчас? Жмите, чтобы узнать больше Какие смартфоны на скидках в O!Store прямо сейчас? Жмите, чтобы узнать больше
KICB совместно с&nbsp;ЕБРР провел семинар &laquo;Женщины в&nbsp;бизнесе&raquo; KICB совместно с ЕБРР провел семинар «Женщины в бизнесе»
Индия успешно запустила на&nbsp;орбиту ракету с&nbsp;36&nbsp;спутниками связи Индия успешно запустила на орбиту ракету с 36 спутниками связи
2 ноября, среда
12:37
Дело о событиях в Кой-Таше. Равшана Джеенбекова доставили в суд принудительно Дело о событиях в Кой-Таше. Равшана Джеенбекова достави...
12:32
МЧС: В Баткене была кризисная ситуация трансграничного характера
12:10
Для проезда закрыты четыре горных перевала
12:08
Кто в парламенте друг шайтана, рассказал депутат Нуржигит Кадырбеков
12:00
Вопреки заявлениям активистов Somo.kg по-прежнему работает