Минздрав продолжает проверки. В городе Ош закрыли одну аптеку

Министерство здравоохранения совместно с департаментом лекарственных средств и медицинских изделий продолжает проверять аптеки на наличие разрешительных документов. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

По его данным, в Оше проверили 104 аптеки, 34 из них работали без разрешительных документов, что является нарушением Закона «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике».

«Приостановлена деятельность пяти аптечных учреждений, одно закрыто, наложены административные штрафы ​на шесть юридических лиц на общую сумму 168 тысяч сомов и на одно физическое лицо в размере 10 тысяч сомов», — отметили в ведомстве.

Ранее в Минздраве сообщили, что в Бишкеке выявили 30 аптек, продающих медикаменты без разрешения.