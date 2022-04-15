Забытые иглы в коже, инфекции, осложнения. Горе-косметологи калечат бишкекчанок

Социальные сети пестрят рекламой косметологических услуг в Бишкеке. С фотографий на нас смотрят красотки с выразительным взглядом, пухлыми губами и стройным, подтянутым телом. На деле же у многих после процедур начинаются серьезные осложнения. Комиссия Минздрава проверила ряд косметологических кабинетов в столице и оказалась шокирована: скальпель в руки берут люди, далекие от медицины. Корреспондента 24.kg тоже пригласили поучаствовать в рейде.

Реклама не моя и клиенты чужие

Наверное, ни один рейд не обходится без Ошского рынка. Первым делом комиссия заглянула в торговый центр «Фрунзе +» на пересечении улиц Токтогула и Бейшеналиевой. По соседству с торговыми павильонами и мебельными салонами расположены стоматологические, гинекологические и косметологические кабинеты. Клиенты есть везде. Смелые люди!

Заглянули в салон красоты «Бровки от Кыял». Тут вам и лицо почистят, и татуаж удалят лазерным аппаратом, и нитевую безоперационную блефаропластику (сангапури) сделают. Скидки на все услуги. Кабинет примитивный, ни окон, ни дверей. Вход прикрыт занавеской. Ни о какой стерильности нет и речи. Пациентку, пришедшую на татуаж, видимо, это не пугает.

Комиссию мастер, называющая себя косметологом, конечно, не ждала. Сказала, что окончила медицинский колледж и показала кучу дипломов и сертификатов, но нужных документов у нее не оказалось. «Сангапури я сама не делаю, только нахожу клиентов для другого мастера, а рекламу просто повесили», — попыталась она оправдаться.

По словам председателя ОО «Общество косметологов Кыргызстана» (ОКК) Динары Аймукамбетовой, есть пострадавшие девушки, которые делали у Кыял пилинг в 2021 году и получили ожоги. «Вы не имеете права оказывать такие услуги. Это делают только в медучреждении при наличии лицензии. Если вы медсестра, то должны работать под врачом. Тем более у вас нет разрешительных документов, лицензии, аттестационного сертификата», — подчеркнула она.

По словам проверяющих, помещение не соответствует санитарным нормам и требованиям. Составили акт, рекламную вывеску о блефаропластике заставили снять.

Мастер салона на третьем этаже, которой мы помешали работать, была крайне возмущена нагрянувшей проверкой. Какие-либо документы предоставить она отказалась, сославшись на то, что хранит их дома.

«Посмотрите: ботокс стоит, центрифуга для плазмолифтинга. Это все должен делать врач. В таких безобразных, антисанитарных условиях проводятся инъекционные процедуры! Документов нет, зато есть лампа для красивых съемок в Instagram. И люди ведутся на эту красоту», — посетовала Динара Аймукамбетова.

В мусорном ведре для использованных салфеток лежит использованный шприц, который, скорее всего, окажется в куче общебытового мусора, а затем на городской свалке, где сортировщики рискуют заразиться чем-нибудь. Хотя такие салоны должны заключать договор на утилизацию медотходов.

Жир откачаем, брови сделаем, морщины уберем

В соседнем здании открыт косметологический кабинет Наргизы Давлетбаевой с широким спектром услуг (ямочки на лице, пирсинг, прокол ушей, сангапури и даже липосакция).

В своем Instagram-аккаунте мастер заверяет, что процедуры проводятся в стерильном косметологическом кабинете. На самом же деле это небольшая комната, где стоит кушетка, шкаф для лекарственных препаратов, какие-то аппараты, конечно, лампы для видеосъемок и швабра с половой тряпкой.

Ни холодильника для хранения лекарств, ни условий для стерилизации инструментов. Даже стерильных перчаток, как призналась Наргиза, у нее нет. Закончились, а новые не завезли, работает с нестерильными.

На препараты попадают прямые солнечные лучи. «Вот филлеры корейского происхождения, которые завозятся к нам нелегально, они не зарегистрированы, не сертифицированы, и что в них внутри, неизвестно. Какие-то препараты китайского производства, тоже не сертифицированные и не зарегистрированные в КР. Пробирки для процедуры плазмолифтинга, хотя они не предназначены для работы на лице, а только для лабораторий. У клиентов могут возникнуть различные аллергические реакции и другие осложнения», — предупреждает Динара Аймукамбетова.

Пациенты, которые сюда приходят, очень сильно рискуют своим здоровьем. Они могут заразиться различными заболеваниями, такими как ВИЧ, гепатит, туберкулез, получить анафилактический шок или вообще умереть. Динара Аймукамбетова

«В обычном кабинете проводят серьезные медицинские манипуляции и даже оперативные вмешательства, которые разрешены только профессиональному врачу. Мастер же вообще не имеет медицинского образования», — добавила она.

Увидев примитивное помещение, президент Общества пластических хирургов Кыргызстана Султан Тукешов остался категоричен: в таких кустарных условиях липосакция абсолютно невозможна.

Сама Наргиза заявила, что аппарат не ее, а другой девушки, которая арендовала кушетку рядом, и между делом призналась, что «делала свои глазки» четыре года назад у самого Султана Тукешова. То есть, доверять свою лицо горе-мастерам с Ошского рынка она не решилась, но пользуется доверчивостью других клиенток?

Последствия — от ВИЧ до смертельного исхода

Специалисты Минздрава озабочены масштабами распространения нелегальных кабинетов, оказывающих медуслуги гражданам. Это, по их словам, серьезно угрожает жизни и здоровью населения.

«Люди обращаются к этим горе-мастерам без образования, а потом поступают к врачам с осложнениями. Манипуляции делают не медики, а те, кто прошел недельное обучение, какие-то курсы по сангапури, введению лекарственных препаратов, мезотерапии и даже липосакции, — сказала 24.kg завотделом качества медицинских услуг и лекарственной политики управления Минздрава Бурул Арзыкулова. — Есть дилеры, которые распространяют эту аппаратуру и обучают людей, как на ней работать. Те чувствуют себя специалистами, делают липосакцию, какие-то вмешательства лазерами в различные органы. Это очень опасно».

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«Буквально перед рейдом к нам обратилась пациентка после полной подтяжки лица. Ей в кустарных условиях сделали большую операцию, которая возможна только в клинике с полным оснащением и соответствующим оборудованием после тщательного обследования всех систем и органов, изучения, можно ли вообще делать операцию или нет. После этого у женщины начались осложнения (расхождение швов), лицо полностью открылось и образовались страшные рубцы, которые нужно будет лечить. Но возможно, это останется на всю жизнь. Придется выжидать определенное время, чтобы рубцы немного размягчились, возможно придется делать полную реконструкцию поврежденных участков лица», — рассказал Султан Тукешов 24.kg.

«До этого был случай после нитевой блефаропластики, когда в глазнице оставили фрагменты сломанных иголок. Левая глазница нагноилась, женщине пришлось пережить пять операций по удалению этих нитей и игл. Фрагменты игл могли вонзиться в глазное яблоко, и пациентка могла ослепнуть», — добавил он.

В момент обращения пациентка была в предсепсисном состоянии, она могла просто умереть от осложнений. Султан Тукешов

«Практически каждый день к нам обращаются пациентки с осложнениями после процедур, которых делаются в кустарных условиях, (нарушение контуров век, деформация, различные уродования). Исправляем, извлекаем нити, возвращаем прежнюю форму век, которая была до операции. Это, на самом деле, стало большой проблемой, угрозой для безопасности населения. Многих завлекают красивыми фото и видео, но это небезопасно», — подчеркнул он.

К примеру, ботокс. Это только кажется, что сделать уколы не сложно. Однако, для этого врач, по словам Султана Тукешова, должен обучиться как минимум 10 лет (6 лет — базовое медобразование, 3 года ординатуры, потом пройти аттестационную сертификацию, стать сертифицированным врачом и пройти специализированное обучение именно по ботулинотерапии). Иначе можно уколоть так, что лицо просто деформируется.

«А что ставят пациентам в нелегальных салонах, вообще неизвестно. Какого производства, ботокс ли это вообще, в каких условиях сделан и имеет ли регистрацию? Мы сами в шоке, насколько наш рынок перенасыщен препаратами непонятного происхождения», — разводят руками члены комиссии.

Качественное не может быть дешево!

Все хотят быть красивыми и выглядеть моложе своих лет. Но если вам обещают красоту по скидке, не верьте!

«Лицензированная косметологическая, пластическая хирургия не может стоить дешево. Если препараты и все расходные материалы качественные, то они дорогие. Содержать клинику не просто, поэтому цены на наши услуги отличаются существенно», — отметил Султан Тукешов.

По всем нарушениям члены комиссии Минздрава составили акты, которые передадут в соответствующие органы для дальнейшей работы.