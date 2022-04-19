01:43
USD 89.43
EUR 97.09
RUB 0.97
Общество

В Бишкеке выявили 30 аптек, продающих медикаменты без разрешения

В Бишкеке выявили 30 аптек, продающих медикаменты без разрешения. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

По ее данным, в республике с 4 апреля по 10 мая проводятся лицензионно-контрольные мероприятия в отношении аптек, аптечных пунктов и киосков на предмет соблюдения лицензионных требований на территории Кыргызстана.

«В результате в столице выявлено 30 аптечных учреждений, осуществляющих реализацию лекарственных средств без разрешительных документов. В отношении выявленных юридических и физических лиц принимаются меры в рамках действующего законодательства», — отметили в Минздраве.

В ведомстве добавили, что аналогичные проверки идут и в других регионах республики, по их итогам будет дана дополнительная информация.

Проверки проводит Министерство здравоохранения совместно с департаментом лекарственных средств и медицинских изделий при МЗ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/231228/
просмотров: 78
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане проверят частные клиники
Врачи из Кыргызстана и Казахстана проведут операции при ретинопатии глаз
Госаптеки: о разнице в цене и тем ли занят Минздрав
Госаптеки: откуда лекарства и кто очерняет работу Минздрава
Задолженность за лекарства для государственных аптек составила 2 миллиона сомов
Минздрав опроверг информацию о массовом потоке пациентов в детской больнице
В Бишкеке открылась Детская специализированная консультативная поликлиника
Цифровизация. Минздрав отказался от бумажных ведомственных отчетов
Минздрав назвал фейком видео с оторванными пальцами ребенка от петард
В Бишкеке возобновят проверки частных медклиник и стоматологических кабинетов
Популярные новости
Двенадцать выходных дней ждет кыргызстанцев в&nbsp;марте Двенадцать выходных дней ждет кыргызстанцев в марте
Хорошие новости. На&nbsp;следующей неделе в&nbsp;Бишкеке потеплеет Хорошие новости. На следующей неделе в Бишкеке потеплеет
Неделя-24. Задержание известного экс-депутата и&nbsp;перенос автовокзалов в&nbsp;Бишкеке Неделя-24. Задержание известного экс-депутата и перенос автовокзалов в Бишкеке
Государственные аптеки в&nbsp;Кыргызстане. Адреса в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;других городах Государственные аптеки в Кыргызстане. Адреса в Бишкеке и других городах
Бизнес
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на&nbsp;Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
28 февраля, среда
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
27 февраля, вторник
23:42
Lenovo показала ноутбук с прозрачным экраном и лазерной клавиатурой
23:02
Розового слона сфотографировали в одном из природных парков в Африке
22:26
На правила начихать. На улице Токтогула паркуют машины на велодорожке
22:00
Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
21:39
Завершилось техническое рассмотрение заявок на обучение в вузах Венгрии