В Бишкеке выявили 30 аптек, продающих медикаменты без разрешения. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

По ее данным, в республике с 4 апреля по 10 мая проводятся лицензионно-контрольные мероприятия в отношении аптек, аптечных пунктов и киосков на предмет соблюдения лицензионных требований на территории Кыргызстана.

«В результате в столице выявлено 30 аптечных учреждений, осуществляющих реализацию лекарственных средств без разрешительных документов. В отношении выявленных юридических и физических лиц принимаются меры в рамках действующего законодательства», — отметили в Минздраве.

В ведомстве добавили, что аналогичные проверки идут и в других регионах республики, по их итогам будет дана дополнительная информация.

Проверки проводит Министерство здравоохранения совместно с департаментом лекарственных средств и медицинских изделий при МЗ.