Мусорный апокалипсис. Как выглядят улицы Бишкека из-за забастовки в «Тазалыке»

Накануне сотрудники муниципального предприятия «Тазалык», в частности водители грузовиков, не вышли на работу. Они заявляют о задержках заработной платы, пробелах в работе профсоюза и некомпетентных руководителях, которые меняются с завидной регулярностью.

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Сегодня рабочие также отказались приступать к своим функциональным обязанностям и продолжают требовать встречи с мэром Бишкека Эмилбеком Абдыкадыровым.

Ранее сообщалось, что директора муниципального предприятия «Тазалык» Азата Сагынова освободили от должности. Новым главой назначен пенсионер ГКНБ Султан Алыбаев. Позже стало известно, что работников муниципального предприятия стали вызывать на допросы.

Протестующие также требуют вернуть на должность Рыспека Сарпашева, уволенного в декабре 2021 года. Однако в мэрии заявили, что в бытность его директором допущены нарушения на миллионы сомов.

Журналист 24.kg прошелся по улицам столицы и посмотрел, как забастовка работников предприятия сказалась на внешнем облике города.

Мусорные баки в центре Бишкека переполнены практически на всех улицах. В некоторых местах отходы оставляют даже на земле возле контейнеров. Тазалыковцев нигде не видно. Площадки с баками обследуют лишь представители частных компаний, которые специализируются на сборе и переработке пластика.

На пересечении улиц Московской и Турусбекова нет контейнеров. Горожане оставляют бытовые отходы прямо возле проезжей части. Если до забастовки мусора здесь было не много (его вывозили регулярно), то сегодня картина не из лучших — отходы вешают даже на столбы...

Аналогичная ситуация и с урнами на остановках общественного транспорта и вдоль улиц. Бутылки, стаканы и пакеты уже не вмещаются и валяются на земле.

На обочинах и в арыках горы мусора, собранные дворниками, вывозить их некому.

Фото 24.kg. Мусор в арыке

Ранее мэрия Бишкека попросила митингующих приступить к своим обязанностям и не поддаваться на провокации. Но сколько еще будет длиться забастовка, неизвестно.

В свою очередь вице-мэр столицы Жамалбек Ырсалиев обратился к недовольным на Facebook.

Фото — скриншот из Facebook. Обращение вице-мэра

«Просьба: выходите на работу поскорее. В противном случае на ваше место придут другие. Мы согласились на ваши условия, но когда вы говорите, что не дадите работать новому директору, это неправильно. Надо дать ему шанс, он работает лишь первый день. Султан Алыбаев обещает наладить работу муниципального предприятия за месяц», — сказал городской чиновник.