Митинг сотрудников «Тазалыка». Не вышли на работу и сегодня

Водители грузовиков МП «Тазалык» продолжают забастовку и не собираются выходить на работу второй день. Об этом 24.kg сообщили сотрудники муниципального предприятия.

По данным рабочих, они по-прежнему требуют, чтобы мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров встретился с ними и решил вопросы в их пользу. До этого момента сотрудники предприятия приступать к обязанностям не планируют.

Ранее сообщалось, что директора муниципального предприятия «Тазалык» Азата Сагынова освободили от должности. Новым главой назначен пенсионер ГКНБ Султан Алыбаев.

Накануне сотрудники МП (в основном водители грузовиков) не вышли на работу и устроили акцию протеста на территории предприятия. Они заявляют, что часто меняются руководители, которые не знают деталей работы. Сотрудники также рассказывают, что им задерживают заработную плату и не выделяют деньги на ремонт машин.