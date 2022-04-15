Митинг сотрудников «Тазалыка». Новым главой предприятия стал пенсионер ГКНБ

Новым главой «Тазалыка» стал Султан Алыбаев. Об этом 24.kg сообщили сотрудники муниципального предприятия со ссылкой на вице-мэра Бишкека Жамалбека Ырсалиева.

По его словам, директора назначили накануне. Вице-мэр попросил Султана Алыбаева не оказывать давление на рядовых рабочих. Поручено также обсудить ситуацию с оплатой за работу сотрудникам по выходным дням.

Султан Алыбаев, по словам рабочих, отметил, что является пенсионером ГКНБ. Он пообещал, что если не справится с обязанностями, то покинет должность. Протестующие по-прежнему требуют, чтобы к ним приехал мэр столицы.

Ранее сообщалось, что директора муниципального предприятия «Тазалык» Азата Сагынова освободили от должности. Сегодня сотрудники муниципального предприятия (в основном водители грузовиков) не вышли на работу и устроили акцию протеста на территории МП. Они заявляют, что часто меняются руководители, которые не знают деталей работы на предприятии. Сотрудники также рассказывают, что им задерживают заработные платы и не выделяют деньги на ремонт машин.