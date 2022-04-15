Митинг сотрудников «Тазалыка». В мэрии рассказали о миллионных нарушениях в МП

В мэрии Бишкека прокомментировали митинг сотрудников муниципального предприятия «Тазалык» с требованием вернуть бывшего руководителя городской службы Рыспека Сарпашева.

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В муниципалитете напомнили, что во времена работы его руководства предприятием (в период с 2019 по 2020 год) по результатам аудиторских проверок выявлены нарушения в работе с абонентами.

«Эта деятельность привела к потере 7 миллионов 339 тысяч 300 сомов. Выявили также нарушения в сумме 42 миллионов 321 тысячи 900 сомов по дополнительной выплате сотрудникам службы, которые не были предусмотрены утвержденной сметой. Из-за нарушений Закона «О государственных закупках» сумма несоответствия составила 35 миллионов 348 тысяч 300 сомов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что управление внутреннего аудита мэрии Бишкека проверило финансово-хозяйственную деятельность МП «Тазалык» за 2019 и 2020 годы. По результатам проверки выявлены нарушения на 54 миллиона 882 тысячи сомов.

В том числе:

25 миллионов 793 тысячи 900 сомов — необоснованное заключение договоров, фиктивно проведенный конкурс, выплаты авансов и другое;

15 миллионов 707 тысяч сомов — необоснованные выплаты премий за счет муниципального заказа;

6 миллионов 101 тысяча 800 сомов — необоснованное списание ГСМ;

4 миллиона 558 тысяч 400 сомов — необоснованно установленные и списанные запасные части;

1 миллион 227 тысяч 900 сомов — недостача товарно-материальных ценностей;

455 тысяч сомов — необоснованное списание денежных средств.

Материалы по результатам данной аудиторской проверки направлены в соответствующие правоохранительные органы для дачи юридической оценки и принятия необходимых мер.

Мэрия столицы просит сотрудников МП «Тазалык» приступить к служебным обязанностям и не поддаваться на провокации.

Ранее сообщалось, что директора муниципального предприятия «Тазалык» Азата Сагынова освободили от должности. Сегодня сотрудники муниципального предприятия (в основном водители грузовиков) не вышли на работу и устроили акцию протеста на территории МП. Они заявляют, что часто меняются руководители, которые не знают деталей работы на предприятии. Сотрудники также рассказывают, что им задерживают заработные платы и не выделяют деньги на ремонт машин.