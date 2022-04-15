Митинг сотрудников «Тазалыка». Руководство муниципального предприятия уволено

Директора муниципального предприятия «Тазалык» Азата Сагынова освободили от должности. Об этом на митинге сотрудников МП сообщил вице-мэр Бишкека Жамалбек Ырсалиев.

По его словам, его заместителя Болота Одуракаева также уволили. Отмечается, что Азат Сагынов был директором «Тазалыка» с декабря 2021 года.

Ранее сотрудники муниципального предприятия (в основном водители грузовиков) не вышли на работу и устроили акцию протеста на территории МП. Они заявляют, что часто меняются руководители, которые не знают деталей работы на предприятии. Сотрудники также рассказывают, что им задерживают заработные платы и не выделяют деньги на ремонт машин.