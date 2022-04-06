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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Хотел расформировать ГКНБ. Алмазбек Атамбаев рассказал, о чем сожалеет

В Первомайском районном суде Бишкека проходит судебное заседание по делу о беспорядках в октябре 2020 года.

Бывший президент Алмазбек Атамбаев заявил журналистам, о чем он сожалеет.

«Я всегда говорю: моя главная ошибка была в том, что я слишком доверял силовикам, судебным органам. Иногда эти комитеты нацбезопасности становятся угрозой. Они занимаются не прямыми обязанностями, а слежкой за людьми, оказывается. Я когда уходил, хотел расформировать АКС (Антикоррупционную службу. — Прим. 24.kg) и даже ГКНБ, оставить только службу внешней разведки и центр антитеррора», — сказал Алмазбек Атамбаев.

Отметим, за годы правления Атамбаева построено несколько многоэтажных домов для сотрудников спецслужб и ни одного для медиков и учителей.

В отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, коррупции и легализации преступных доходов. Летом ему предъявили обвинение в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции, а также в организации массовых беспорядков в октябре 2020-го.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229894/
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