Суд по событиям октября. Сторонники Атамбаева устроили скандал

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается разбирательство по уголовному делу о беспорядках в октябре 2020 года.

Бывшего президента Алмазбека Атамбаева доставили в суд. Также доставлен экс-руководитель аппарата главы государства Фарид Ниязов.

До начала заседания произошел скандал. В зал суда не впускали сторонников Алмазбека Атамбаева и прессу. В итоге в помещении смогли поместиться около 30 человек.

Судья Убайдулла Сатимкулов заявил, что решил ограничить число присутствующих в зале, чтобы обвиняемым, которые находятся под стражей, было легче дышать.

«Вчера вы сказали, что обвиняемому Алмазбеку Атамбаеву стало плохо, что не хватает воздуха. Для того чтобы было легче, мы решили ограничить количество присутствующих на процессе», — сказал Убайдулла Сатимкулов.

В ходе заседания стало известно, что отсутствует адвокат обвиняемого Темирлана Султанбекова. Юрист просила отложить разбирательство на другой день в связи с его болезнью.

Заседание перенесено на 8 апреля.

5-6 октября 2020 года в Бишкеке прошли митинги в знак протеста против фальсификации итогов парламентских выборов. Затем начались беспорядки. 6 октября под давлением общественности ЦИК вынуждена была аннулировать итоги выборов. Из колоний выпустили несколько осужденных политиков.

9 октября Алмазбек Атамбаев, его сторонники, Омурбек Бабанов и другие заявили еще об одном митинге. На площади произошла потасовка между сторонниками Садыра Жапарова и бывшего главы государства.

Позже ГКНБ и МВД задержали многих из них, в том числе Алмазбека Атамбаева, активиста Темирлана Султанбекова, Фарида Ниязова, Каната Сагымбаева, Курсана Асанова. Некоторые остаются под стражей до сих пор. Другим изменили меру пресечения на домашний арест