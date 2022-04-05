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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Суд по событиям октября. В отводе председательствующего отказано

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается разбирательство по уголовному делу о беспорядках в октябре 2020 года.

Бывшего президента Алмазбека Атамбаева доставили в суд. Привезли также экс-руководителя аппарата президента Фарида Ниязова.

24.kg
Фото 24.kg. Алмазбек Атамбаев и Фарид Ниязов

Бывший президент заявил, что ему стало легче. Накануне, напомним, Атамбаеву стало плохо прямо в зале суда, его увезли на скорой.

Бывший президент вновь заявил, что не намерен давать показания в суде.

Отметим, накануне председательствующему на процессе судье Убайдулле Сатимкулову заявили отвод. Выйдя из совещательной комнаты, он зачитал постановление, согласно которому в ходатайстве адвокатов Алмазбека Атамбаева отказано в удовлетворении.

5-6 октября 2020 года в Бишкеке прошли митинги в знак протеста против фальсификации итогов парламентских выборов. Затем начались беспорядки. 6 октября под давлением общественности ЦИК вынуждена была аннулировать итоги выборов. Из колоний выпустили несколько осужденных политиков.

9 октября Алмазбек Атамбаев, его сторонники, Омурбек Бабанов и другие заявили еще об одном митинге. На площади произошла потасовка между сторонниками Садыра Жапарова и бывшего главы государства.

Позже ГКНБ и МВД задержали многих из них, в том числе Алмазбека Атамбаева, активиста Темирлана Султанбекова, Фарида Ниязова, Каната Сагымбаева, Курсана Асанова. Некоторые остаются под стражей до сих пор. Другим изменили меру пресечения на домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229716/
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