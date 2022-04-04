Суд по событиям октября. Председательствующему на процессе заявлен отвод

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается разбирательство по уголовному делу о беспорядках в октябре 2020 года.

Бывшего президента Алмазбека Атамбаева доставили в суд. В суд также доставлен экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов.

Бывший президент отказался говорить на заседании. Адвокат Замир Жоошев заявил отвод судье Убайдулле Сатимкулову.

По его словам, у защиты есть сомнения в беспристрастности судьи. Адвокат заявил, что есть факты, которые прямо или косвенно указывают на то, как Убайдулла Сатимкулов заинтересован в исходе дела.

«В обвинительном акте указывается, что в результате массовых беспорядков, произошедших в ночь с 5 на 6 октября 2020 года Канат Сагымбаев и Фарид Ниязов незаконно освободились из СИЗО-1, а Алмазбек Атамбаев из СИЗО ГКНБ. Однако из СИЗО-1 на основании вашего постановления и других судей Первомайского районного суда Бишкека были освобождены и другие лица, заключенные под стражу. По версии следствия, их освобождение было незаконным. В связи с этим 12 октября следователь межведомственной следственной группы дал поручение сотруднику АКС ГКНБ допросить судей — Марата Сыдыкова, Адыла Эсенбаева, Сатарбек уулу и Убайдуллу Сатимкулова. Все судьи явились в ГСУ ГКНБ и дали показания о том, как были освобождены из СИЗО обвиняемые по различным уголовным делам. Их показания есть в деле. Однако есть заявление судьи Сатимкулова о том, что он не может быть допрошен по делу, которое находится в его производстве. Только вы отказались давать показания о постановлении, вынесенном вами 6 октября 2020 года об освобождении из СИЗО-1 обвиняемого Сыргака Кенжебаева. Мы полагаем, что вы ходили на допрос, договорились со следователем и вы, как непосредственный участник массовых беспорядков, избежали наказания», — сказал Замир Жоошев.

Убайдулла Сатимкулов в ответ заявил, что даже не знал о том, что будет рассматривать данное уголовное дело. Он добавил, что решение об отводе примет завтра.

5-6 октября 2020 года в Бишкеке прошли митинги в знак протеста против фальсификации итогов парламентских выборов. Затем начались беспорядки. 6 октября под давлением общественности ЦИК вынуждена была аннулировать итоги выборов. Из колоний выпустили несколько осужденных политиков.

9 октября Алмазбек Атамбаев, его сторонники, Омурбек Бабанов и другие заявили еще об одном митинге. На площади произошла потасовка между сторонниками Садыра Жапарова и бывшего главы государства.

Позже ГКНБ и МВД задержали многих из них, в том числе Алмазбека Атамбаева, активиста Темирлана Султанбекова, Фарида Ниязова, Каната Сагымбаева, Курсана Асанова. Некоторые остаются под стражей до сих пор. Другим изменили меру пресечения на домашний арест.