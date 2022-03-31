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Общество

Торохан Жунусбеков вновь оказался в мэрии. Возглавил Агентство ритуальных услуг

Торохан Жунусбеков возглавил Бишкекское агентство ритуальных услуг (БАРУ). Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии БГК по ЖКХ.

Во время беспорядков в октябре 2020 года Торохан Жунусбеков пытался захватить мэрию столицы и исполнять обязанности главы муниципалитета. Он также заявлял, что его кандидатуру на пост градоначальника поддерживает Садыр Жапаров. Его сторонник искренне считал, что заслужил должность главы города, но сам даже не знал, какая городская структура скрывается за аббревиатурой БАРУ.

из интернета
Фото из интернета. Торохан Жунусбеков

Торохана Жунусбекова назначили советником директора сотовой компании MegaCom в декабре 2020-го. В августе 2021 года член партии «Мекенчил» Торохан Жунусбеков ушел с поста советника.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229263/
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