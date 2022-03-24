12:22
USD 89.32
EUR 96.38
RUB 0.99
Общество
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Конфликт в Украине. Сегодня ровно месяц с начала специальной военной операции

Ровно месяц назад, 24 февраля, Россия начала так называемую специальную военную операцию в Украине.

Ежедневно вооруженные силы двух стран, а также другие официальные органы предоставляют информацию о текущей ситуации. Подтвердить или опровергнуть эти заявления в условиях боевых действий практически невозможно. Украинская сторона заявляет о более чем 15 тысячах погибших российских военнослужащих. Минобороны РФ пока никак не комментирует такие данные.

Боевые действия в Украине продолжаются. Многие города и населенные пункты страны подвергаются обстрелу. По данным ООН, Украину покинули более трех миллионов беженцев.

Число жертв среди военнослужащих и мирного населения продолжает расти. Многие страны ввели и продолжают вводить против России жесткие санкции.

В эти дни журналисты из многих государств находятся в эпицентре событий. Их фото не нуждаются в комментириях или опровержениях. 24.kg публикует некоторые из них.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/228488/
просмотров: 4674
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанец, осужденный за участие в войне в Украине, отпущен под пробацию
Кыргызстанца осудили на пять лет за участие в боевых действиях в Украине
Релоканты, иноагенты, матчество. Что писали о Кыргызстане за рубежом в 2023 году
Уклонение от армии. В РФ на выходцев из стран Центральной Азии возбуждают дела
В Казахстане отменен концерт Максима Галкина. Артист уверен: препятствуют власти
Отмену тура команды КВН «Камызяки» по Казахстану прокомментировал чиновник
Тур команды КВН «Камызяки» по Казахстану официально отменили
Поддержали войну. В Казахстане требуют отменить концерты команды КВН «Камызяки»
Минобороны Британии: РФ для участия в войне вербует граждан соседних стран
ГКНБ подтвердил факт задержания кыргызстанца за участие в войне в Украине
Популярные новости
Повышение тарифа. Как экономить на&nbsp;проезде и&nbsp;где купить транспортные карты Повышение тарифа. Как экономить на проезде и где купить транспортные карты
Немного снега и&nbsp;небольшие морозы. Какая погода ждет кыргызстанцев в&nbsp;феврале Немного снега и небольшие морозы. Какая погода ждет кыргызстанцев в феврале
Еще два новых автобусных маршрута запускают в&nbsp;Бишкеке. Схемы движения Еще два новых автобусных маршрута запускают в Бишкеке. Схемы движения
Первоклассники Бишкека уйдут на&nbsp;дополнительные каникулы. Стало известно когда Первоклассники Бишкека уйдут на дополнительные каникулы. Стало известно когда
Бизнес
Удобно и&nbsp;просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay Удобно и просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay
Бесплатный способ перевода денег из&nbsp;России в&nbsp;Кыргызстан Бесплатный способ перевода денег из России в Кыргызстан
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; проводит работы для бесперебойной подачи газа в&nbsp;Оше «Газпром Кыргызстан» проводит работы для бесперебойной подачи газа в Оше
&laquo;Банк Компаньон&raquo; дарит денежные призы «Банк Компаньон» дарит денежные призы
2 февраля, пятница
12:22
Бишкекчане жалуются на неочищенные от снега дороги Бишкекчане жалуются на неочищенные от снега дороги
12:07
Авария на ТЭЦ. На объект прибыл министр энергетики
12:04
Авария на ТЭЦ Бишкека. Что происходит прямо сейчас
12:00
Быть на шаг впереди. Что говорили власти Кыргызстана перед отопительным сезоном
11:56
В ближайшие дни в Кыргызстане ожидается потепление — глава МЧС