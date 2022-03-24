Конфликт в Украине. Сегодня ровно месяц с начала специальной военной операции

Ровно месяц назад, 24 февраля, Россия начала так называемую специальную военную операцию в Украине.

Ежедневно вооруженные силы двух стран, а также другие официальные органы предоставляют информацию о текущей ситуации. Подтвердить или опровергнуть эти заявления в условиях боевых действий практически невозможно. Украинская сторона заявляет о более чем 15 тысячах погибших российских военнослужащих. Минобороны РФ пока никак не комментирует такие данные.

Боевые действия в Украине продолжаются. Многие города и населенные пункты страны подвергаются обстрелу. По данным ООН, Украину покинули более трех миллионов беженцев.

Число жертв среди военнослужащих и мирного населения продолжает расти. Многие страны ввели и продолжают вводить против России жесткие санкции.

В эти дни журналисты из многих государств находятся в эпицентре событий. Их фото не нуждаются в комментириях или опровержениях. 24.kg публикует некоторые из них.