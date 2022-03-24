Дело Курсана Асанова. Суд потребовал принудительно привести Кашкара Джунушалиева

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова.

В ходе заседания судья поставил вопрос о принудительном приводе экс-министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева. Он один из основных свидетелей по эпизоду о событиях 7-8 августа 2019 года.

Стороны не стали возражать инициативе суда.

Адвокат Икрамидин Айткулов заявил, что судебные приставы должны провести работу по приводу Джунушалиева в суд. В частности, по его словам, они должны искать его не только по месту прописки, а выяснить место фактического проживания.

Курсана Асанова сняли с должности 13 августа 2019 года за предательство интересов кыргызской милиции и утрату доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. Был задержан водитель экс-замминистра Дамирбек Пайзылда уулу. Его обвинили в пособничестве в злоупотреблении должностным положением. Это дело объединили с материалами по заявлению бывшего вице-премьер-министра Жениша Разакова. Он просил принять меры в отношении Курсана Асанова и редактора газеты «Чындык» Турсунбека Бейшенбекова. Его задела публикация, где журналисты обвинили его в шпионаже в пользу Таджикистана.