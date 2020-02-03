Дело Курсана Асанова. Заявление на экс-замминистра написал Жениш Разаков

Уголовное дело, возбужденное в отношении экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова и Турсунбека Бейшенбекова, передано в Генпрокуратуру для дальнейшего направления в суд. Об этом 24.kg сообщила адвокат Таалайгуль Токтакунова.

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Она напомнила, что решением надзорного органа дело было перенаправлено из Военной прокуратуры в ГКНБ. Однако госкомитет лишь поменял фамилию руководителя следственной группы.

«Заявление о принятии мер в отношении Курсана Асанова в конце августа 2019-го написал Жениш Разаков. Его задела не публикация объяснительной, а то, что журналисты поставили вопрос о том, является ли он предателем. Однако обвинение в отношении моих подзащитных строится на показаниях свидетеля, который приходится близким другом помощника Кашкара Джунушалиева», — сказала Таалайгуль Токтакунова.

Курсана Асанова сняли с должности 13 августа прошлого года за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением.

23 августа задержан водитель экс-замминистра Дамирбек Пайзылда уулу. Его обвинили в пособничестве в злоупотреблении должностным положением. Он заключен под стражу, а Курсан Асанов отпущен под домашний арест.

Кроме того, Курсана Асанова подозревают еще и в том, что это якобы он передал журналистам объяснительную вице-премьер-министра Жениша Разакова о причастности к таджикским спецслужбам. По этому делу проходит и редактор газеты «Чындык» Турсунбек Бейшенбеков. Его задержали 20 января 2020-го после допроса в Военной прокуратуре. Однако суд отпустил его под домашний арест.