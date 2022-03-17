В Кыргызстане 77 процентов студентов медвузов — иностранцы. Об этом сообщает Министерство образования и науки.

Всего, по его данным, по медицинским специальностям обучается 39 тысяч 851 студент, из них 31 тысяча 786 — иностранных. Больше всего граждан Индии — 14 тысяч 456 человек, граждан Пакистана учится 9 тысяч 725, Узбекистана — 5 тысяч 174. Кроме того, в вузах Кыргызстана учится 668 россиян, 571 казахстанец, 357 таджикистанцев, 363 гражданина других стран ближнего и 472 — дальнего зарубежья.

В настоящее время в Кыргызской Республике 23 высших учебных заведения готовят специалистов по медицинским направлениям. Из них 6 являются государственными, 17 — негосударственными. Три из негосударственных вузов имеют лицензию, но не имеют контингента студентов.

В государственных медицинских вузах обучаются 15 тысяч 308 иностранных студентов, в негосударственных — 16 тысяч 478.

Напомним, в 2020 году стало известно, что Пакистан включил все медицинские вузы Кыргызстана в черный список и не рекомендует своим гражданам поступать в них.

Читайте по теме Просто бизнес. Когда медицинских вузов много, а качественного образования нет

Причиной стало то, что 90 процентов пакистанцев — выпускников вузов КР не могут сдать обязательный экзамен в Пакистанском медицинском совете и их дипломы на родине не признают. Позднее стало известно, что четыре вуза переведены пакистанской стороной в зеленый список (список А), еще четыре должны пройти аккредитацию, сейчас им выдана временная, сроком на один год.

Глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что намерен закрыть 17 частных медицинских учебных заведений из 22 существующих. Список уже составили. В феврале по поручению министра создана комиссия для проверки клинических баз медвузов страны.

Однако в Антикоррупционном деловом совете отметили, что, согласно законодательству КР, лицензию можно отозвать только через суд. И сделать это может Министерство образования, а не здравоохранения.