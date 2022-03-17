00:54
USD 89.32
EUR 96.95
RUB 1.00
Общество

В Кыргызстане 77 процентов студентов медвузов — иностранцы

В Кыргызстане 77 процентов студентов медвузов — иностранцы. Об этом сообщает Министерство образования и науки.

Всего, по его данным, по медицинским специальностям обучается 39 тысяч 851 студент, из них 31 тысяча 786 — иностранных. Больше всего граждан Индии — 14 тысяч 456 человек, граждан Пакистана учится 9 тысяч 725, Узбекистана — 5 тысяч 174. Кроме того, в вузах Кыргызстана учится 668 россиян, 571 казахстанец, 357 таджикистанцев, 363 гражданина других стран ближнего и 472 — дальнего зарубежья.

В настоящее время в Кыргызской Республике 23 высших учебных заведения готовят специалистов по медицинским направлениям. Из них 6 являются государственными, 17 — негосударственными. Три из негосударственных вузов имеют лицензию, но не имеют контингента студентов.

В государственных медицинских вузах обучаются 15 тысяч 308 иностранных студентов, в негосударственных — 16 тысяч 478.

Напомним, в 2020 году стало известно, что Пакистан включил все медицинские вузы Кыргызстана в черный список и не рекомендует своим гражданам поступать в них.

Читайте по теме
Просто бизнес. Когда медицинских вузов много, а качественного образования нет

Причиной стало то, что 90 процентов пакистанцев — выпускников вузов КР не могут сдать обязательный экзамен в Пакистанском медицинском совете и их дипломы на родине не признают. Позднее стало известно, что четыре вуза переведены пакистанской стороной в зеленый список (список А), еще четыре должны пройти аккредитацию, сейчас им выдана временная, сроком на один год.

Глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что намерен закрыть 17 частных медицинских учебных заведений из 22 существующих. Список уже составили. В феврале по поручению министра создана комиссия для проверки клинических баз медвузов страны.

Однако в Антикоррупционном деловом совете отметили, что, согласно законодательству КР, лицензию можно отозвать только через суд. И сделать это может Министерство образования, а не здравоохранения.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/227828/
просмотров: 79
Версия для печати
Материалы по теме
Организации здравоохранения закрепят за медвузами как клинические базы
В Минздраве обсудили вопросы взаимодействия медвузов с клиническими базами
Главе комиссии по высшему образованию Пакистана рассказали о медвузах КР
Кабмин определился с медвузами, в которых могут обучаться иностранцы
Скандал в АзМИ. Супруга Ахматбека Келдибекова хочет вернуть учредительство
Создать хаб для экспорта медицинского образования предлагают в Минздраве
Минимальную оплату обучения в медвузах для иностранцев установил кабмин
Минздрав приостановил процесс отзыва лицензий медицинских вузов. Но это временно
Приказ подписан. Медицинские вузы в Кыргызстане закрывать не будут
Минобразования не нашло оснований для закрытия частных медицинских колледжей
Популярные новости
Снег и&nbsp;морозы ожидают в&nbsp;Бишкеке на&nbsp;следующей неделе Снег и морозы ожидают в Бишкеке на следующей неделе
Все 29&nbsp;маршрутов движения муниципальных автобусов в&nbsp;Бишкеке Все 29 маршрутов движения муниципальных автобусов в Бишкеке
Автобусный маршрут &#8470;&nbsp;46&nbsp;закрывают в&nbsp;Бишкеке Автобусный маршрут № 46 закрывают в Бишкеке
Горнолыжные базы Кыргызстана. Где покататься этой зимой и&nbsp;сколько это стоит Горнолыжные базы Кыргызстана. Где покататься этой зимой и сколько это стоит
Бизнес
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo;: итоги 2023 года и&nbsp;масштабные цели на&nbsp;2024-й ЗАО «МПЦ»: итоги 2023 года и масштабные цели на 2024-й
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; успешно завершил газификацию населенного пункта &laquo;Товарная&raquo; «Газпром Кыргызстан» успешно завершил газификацию населенного пункта «Товарная»
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; продолжает сдачу объектов проекта Digital CASA «Кыргызтелеком» продолжает сдачу объектов проекта Digital CASA
Как кыргызстанцам отправлять деньги из&nbsp;России Как кыргызстанцам отправлять деньги из России
29 января, понедельник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
28 января, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 29 января: ожидается снег
20:04
ДТП в Балыкчи. Экс-начальника ОВД водворили в ИВС
19:00
Афиша Бишкека на неделю: саундтреки в исполнении оркестра и выставки
16:00
Чудаки парковки. Водители ставят машины на тротуарах, мешая пешеходам
15:00
Река Ак-Буура и летняя Тамга. Фото и видео читателей 24.kg