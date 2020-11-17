09:01
USD 84.80
EUR 100.56
RUB 1.10
Общество

Пакистан вывел четыре медицинских вуза Кыргызстана из черного списка

Пакистан вывел четыре медицинских вуза Кыргызстана из своего черного списка. Об этом говорится на официальном сайте Пакистанской медицинской комиссии.

В зеленый список включили КГМА, КРСУ, ОшГУ и Международную высшую школу медицины.

Читайте по теме
Вузы в черном списке. Когда начнут пересматривать лицензии?

Отмечается, что сертификаты, выданные этими вузами, комиссия по лицензированию Пакистана признает.

Ранее стало известно о включении Пакистаном всех вузов Кыргызстана, готовящих медицинских специалистов, в черный список. Их не рекомендовали для поступления. Причиной стало то, что 90 процентов пакистанцев, выпускников вузов КР, не могут сдать обязательный экзамен в Пакистанском медицинском совете и их дипломы на родине не признают.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173262/
просмотров: 120
Версия для печати
Материалы по теме
Турецкий фонд построит в Кыргызстане образовательные учреждения
Вузы в черном списке. Когда начнут пересматривать лицензии?
У образовательной платформы iBilim.kg изменился веб-адрес
В Кыргызстане появится центр подготовки к международному тестированию
COVID-19. Вызовов все больше. Волонтеры просят о помощи
Для профлицеев разработали 10 экспериментальных образовательных программ
Как реформировать систему образования: чиновники просят помощи у кыргызстанцев
Начальника медицинского управления МВД Кыргызстана задержали за взятки
Два года бюрократии. Образовательный комплекс для сирот наконец будет открыт
Преподаватель университета имени Арабаева пожаловался на невыплату зарплаты
Популярные новости
Митинг у&nbsp;Верховного суда. Перепалка между сторонниками Атамбаева и&nbsp;милицией Митинг у Верховного суда. Перепалка между сторонниками Атамбаева и милицией
Вы&nbsp;готовы скинуться на&nbsp;выплату внешнего долга? Голосование Вы готовы скинуться на выплату внешнего долга? Голосование
Сбежавшего во&nbsp;время революции Кашкара Джунушалиева заметили на&nbsp;концерте в&nbsp;Москве Сбежавшего во время революции Кашкара Джунушалиева заметили на концерте в Москве
Зимнего туристического сезона в&nbsp;Кыргызстане не&nbsp;будет Зимнего туристического сезона в Кыргызстане не будет
Бизнес
Купите новую Toyota, Lexus, BMW, KIA или Ravon с&nbsp;&laquo;Бакай Банком&raquo; Купите новую Toyota, Lexus, BMW, KIA или Ravon с «Бакай Банком»
Избраны новые президенты Ассоциации футзала и&nbsp;Ассоциации женского футбола&nbsp;КР Избраны новые президенты Ассоциации футзала и Ассоциации женского футбола КР
MegaCom подарил Дөөлөту Сыдыкову платиновый номер и&nbsp;год безлимитной связи MegaCom подарил Дөөлөту Сыдыкову платиновый номер и год безлимитной связи
Ипотека от&nbsp;8&nbsp;процентов годовых на&nbsp;квартиры в&nbsp;жилом комплексе &laquo;Асыл-Таш&raquo; Ипотека от 8 процентов годовых на квартиры в жилом комплексе «Асыл-Таш»
17 ноября, вторник
09:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень снизился в некоторых районах Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень снизился в некот...
08:55
Пакистан вывел четыре медицинских вуза Кыргызстана из черного списка
08:55
В Кыргызстане появился клуб друзей Азербайджана
08:38
Генпрокуратуре передали оборудование для дистанционного обучения сотрудников
08:24
Возвратом в школу учеников недоволен караколец