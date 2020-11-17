Пакистан вывел четыре медицинских вуза Кыргызстана из черного списка

Пакистан вывел четыре медицинских вуза Кыргызстана из своего черного списка. Об этом говорится на официальном сайте Пакистанской медицинской комиссии.

В зеленый список включили КГМА, КРСУ, ОшГУ и Международную высшую школу медицины.

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Отмечается, что сертификаты, выданные этими вузами, комиссия по лицензированию Пакистана признает.

Ранее стало известно о включении Пакистаном всех вузов Кыргызстана, готовящих медицинских специалистов, в черный список. Их не рекомендовали для поступления. Причиной стало то, что 90 процентов пакистанцев, выпускников вузов КР, не могут сдать обязательный экзамен в Пакистанском медицинском совете и их дипломы на родине не признают.