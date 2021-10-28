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Общество
Сюжет: COVID-19

Вакцинация от COVID-19. Когда и где можно получить в Кыргызстане Pfizer

Когда и где можно получить в Кыргызстане поступившую накануне вакцину от коронавируса Pfizer, 24.kg сообщила глава Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова.

По ее словам, отгрузка препарата шла до утра. «Завтра постараемся передать в Бишкек и Чуйскую область, а потом — на юг страны. Во всех центральных прививочных пунктах Бишкека эта вакцина будет доступна для всех желающих (ранее еще не привитых от COVID-19. — Прим. 24.kg), скорее всего, уже в ближайшую субботу. Ограничений не будет», — сказала глава РЦИ.

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Ранее сообщалось, что из-за особых условий хранения Pfizer будет доступен только в крупных городах. Однако этот вопрос решен.

«Мы прошли обучение, в республику приехали представители производителя, установили холодильники. На центральном складе эта вакцина хранится при температуре −70 градусов, потом мы размораживаем, при −20 градусов доставляем в регионы, а в центрах семейной медицины эту вакцину можно хранить при температуре +2...+8 до 30 дней. Отпускать будем понемногу по мере планирования и использования. Вакцина будет доступна в ближайшее время во всех регионах, сейчас мы занимаемся обучением медработников», — добавила Гульбара Ишенапысова.

Вакцина двухэтапная.

Массовая вакцинация в Кыргызстане началась весной. На данный момент первой дозой привиты 963,8 тысячи человек, полный курс прошли 730,5 тысячи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211905/
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