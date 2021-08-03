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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. В сентябре Кыргызстан может получить 259 тысяч доз вакцины Pfizer

В сентябре Кыргызстан может получить 259 тысяч 740 доз вакцины компании Pfizer/BioNTech. Об этом 24.kg сообщила глава Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова.

По ее словам, о распределении вакцины получена информация 7 июля от Глобального альянса по вакцинам и иммунизации. «Она поступит примерно к сентябрю. Сейчас идут подготовительные мероприятия по приему этой вакцины», — сказала Гульбара Ишенапысова.

Отметим, что глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев в январе 2021 года заявлял, что Кыргызстан получит вакцину Pfizer по механизму COVAX. Однако позже выяснилось, что у нас нет подходящих холодильников, и доноров, готовых помочь, не нашлось.

«Мы подавали заявки и поднимали этот вопрос с начала года. Сейчас наши заявки одобрены. Надеемся, что прибудет ультраминусовое холодовое оборудование. Также этим вопросом сейчас занимается правительство. В связи с такой холодовой цепью эту вакцину будем использовать только в больших городах», — отметила глава РЦИ.

На сегодня в Кыргызстане полный курс вакцинации прошли 119,4 тысячи человек. Первую дозу получили 477,7 тысячи граждан. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203011/
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