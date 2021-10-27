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Общество

COVID-19. В Кыргызстан прибыли вакцины Pfizer и Sinopharm

В Кыргызстан прибыли вакцины Pfizer и Sinopharm. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, более 250 тысяч доз вакцины Pfizer поступили в рамках глобальной инициативы COVAX. Pfizer — третья партия вакцин против COVID-19, прибывшая по линии инициативы. Они пожертвованы правительством США.

«США передают эти вакцины и оказывают финансовую поддержку кампании по вакцинации правительства КР, чтобы каждый желающий смог получить безопасную и эффективную вакцину», — отметила Временный поверенный в делах США Соната Коултер.

Также по линии COVAХ Кыргызстан получил и 111 тысяч 600 доз вакцины Sinopharm и 43 тысячи 800 флаконов специальных разбавителей для вакцин. Ранее в страну прибыли 293 тысячи 200 специальных шприцев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211875/
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