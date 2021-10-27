Отравление в «Империи пиццы». Число пострадавших увеличилось до 253 человек

Число обратившихся за помощью в медучреждения Бишкека и Чуйской области после отравления едой из сети «Империя пиццы» увеличилось до 253 человек. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Минздрава.

По его данным, стационарную помощь получают 60 пострадавших. В Железнодорожной больнице находится 19 человек, в Городской детской клинической больнице скорой медицинской помощи — 18, в Национальном госпитале — 23. «Состояние врачами оценивается как стабильное. Остальные пострадавшие после оказания медпомощи отправлены на амбулаторное лечение по месту жительства», — отметили в ведомстве.

Сейчас все точки сети кафе закрыты на период эпидрасследования. Ранее в Минздраве заявили, что в связи с массовым пищевым отравлением в Бишкеке специалисты центров госсанэпиднадзора проведут проверки точек общепита по всей республике.