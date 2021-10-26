Отравление в «Империи пиццы». Число пострадавших увеличилось до 158 человек

Число обратившихся за помощью в медучреждения Бишкека и Чуйской области после отравления едой из «Империи пиццы» увеличилось до 158 человек. Об этом на брифинге сообщила санитарный врач Центра госсанэпиднадзора Кундуз Есенгулова.

По ее данным, в Железнодорожной больнице находятся на лечении 11 человек, в Городской клинической детской больнице — 15, в Национальном госпитале — 9. Их состояние оценивается как средней тяжести. Остальные пострадавшие после оказания медпомощи отправлены на амбулаторное лечение по месту жительства.

Ранее заведующий отделом гигиены питания столичного Центра госсанэпиднадзора Махамат Мурзашев сообщил, что пострадавшие употребляли роллы из четырех точек «Империи пиццы», расположенных в разных районах города. Все точки сети кафе закрыты на период эпидемрасследования.

В Минздраве заявили, что в связи с массовым пищевым отравлением в Бишкеке специалисты центров госсанэпиднадзора проведут проверки точек общепита по всей республике.