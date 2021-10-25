Военным предлагают засчитывать месяц службы в Баткенской области за два. Соответствующий проект постановления правительства вывешен на едином портале общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов.

Как отмечается в справке-обосновании, проектом предусматривается определить один месяц за два при исчисления выслуги лет для назначения пенсий для военнослужащих подразделений, воинских частей, учреждений и органов военного управления Минобороны, дислоцированных в Баткенской области.

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«Стоит отметить, что сейчас льготное исчисление выслуги лет предусмотрено для военнослужащих иных воинских формирований и государственных органов, в которых законом предусмотрена военная служба (ПС ГКНБ КР и ВВ МВД КР). Это обстоятельство ущемляет права военнослужащих Министерства обороны», — говорится в документе.

Отмечается, что на Минобороны также возложены задачи ликвидации незаконных вооруженных формирований и последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, участие в борьбе с терроризмом и экстремистской деятельностью, участие в мероприятиях по предупреждению и преодолению кризисных ситуаций.

«Проект постановления предусматривает гарантии социальной поддержки военнослужащих и направлен на их стимулирование в исполнении своего воинского долга, повышение уровня занятости населения, предупреждение увольнения военнослужащих и миграции их с территории Баткенской области, увеличение численности проживающих в области граждан, а также на создание условий для повышения качества жизни военнослужащих», — отмечается в справке-обосновании.

В документе подчеркивается, что военнослужащие ограничены законом в праве свободно выбирать место прохождения службы.

Напомним, 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной» произошел конфликт. После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По информации МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 120 домов и 84 социальных объекта, в числе которых школа, ФАП, детский сад, здание МВД, четыре погранзаставы, медцентр, стоматологический центр, две аптеки, пожарная часть, 27 АЗС, 34 торговых объекта, пять столовых и три тойкана.