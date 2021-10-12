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Общество

Сегодня в рубрике «Официально»

«Окмотпресс»: Подписано постановление о введении временного государственного регулирования цен на уголь сроком на 90 дней. Подробнее

Пресс-служба президента КР: Подписаны указы:

— Улукбек Марипов освобожден от исполнения обязанностей председателя кабинета министров;
— Акылбек Жапаров назначен исполняющим обязанности председателя кабинета министров; Подробнее
— об отставке кабинета министров; Подробнее
— Суйунбек Касмамбетов назначен Государственным секретарем КР; Подробнее
— Чолпонбек Абыкеев назначен советником президента Кыргызской Республики; Подробнее
— Равшанбек Сабиров освобожден от должности советника президента. Подробнее

Рубрика «Официально» по ссылке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210161/
просмотров: 453
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